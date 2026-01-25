Συνταγή για τραγανά φιλέτα σολομού με μουστάρδα μελιού και κρούστα πάνκο

Τάξη, έχουμε άγνωστες λέξεις; «τι είναι το πάνκο;», ακούω από το βάθος;

Το λοιπόν, το Panko είναι ένα ιαπωνικό είδος τριμμένης φρυγανιάς που είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και τραγανό, δημοφιλές στους σεφ επειδή δεν μουλιάζει ποτέ.

Αυτή η συνταγή κλειδώνει την υγρασία του σολομού και έτσι τα φιλέτα βγαίνουν τρυφερά και αφράτα.

Η μουστάρδα με μέλι λειτουργεί ως κόλλα για το καρυκευμένο panko, προσθέτοντας γεύση με κάθε μπουκιά.

Το αποτέλεσμα; Σολομός που είναι τέλεια τρυφερός, αφράτος και νόστιμος και χρειάζεται λιγότερο από 30 λεπτά για να τον φτιάξετε!

Σολομός με κρούστα panko

Υλικά:

4 κ.γ. ελαιόλαδο

4 χοντρά φιλέτα σολομού (175 γρ. το καθένα)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 κ.σ. μουστάρδα με μέλι

2 κ.γ. ψιλοκομμένο φρέσκο ​​θυμάρι

2/3 φλ. τριμμένη φρυγανιά panko

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1/2 κ.γ. πάπρικα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς κελσίου.

Τοποθετούμε τον σολομό σε ένα ταψί στρωμένο με αλουμινόχαρτο με την πέτσα προς τα κάτω. Πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε τη μουστάρδα με μέλι και το μισό ψιλοκομμένο θυμάρι.

Σε ένα άλλο μικρό μπολ, ανακατεύουμε το panko με το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, 4 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο, τον μαϊντανό, την πάπρικα και αλατοπίπερο.

Με ένα μικρό κουτάλι, απλώνουμε το μείγμα μουστάρδας στον σολομό και προσθέτουμε από πάνω το μείγμα με την τριμμένη φρυγανιά.

Ψήνουμε τον σολομό για 12 έως 14 λεπτά (τσεκάρουμε το ψήσιμο μετά από 10 λεπτά) και σερβίρουμε μόλις βγει από τον φούρνο.