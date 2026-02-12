Συνταγή για τσι κιοφτέ από την Καππαδοκία

Οι Έλληνες της Καππαδοκίας έφτιαχναν τα κεφτεδάκια αυτά, με φακή, πλιγούρι και κρεμμύδι.

Παραδοσιακά τα έτρωγαν στις νηστείες, στο καθημερινό τραπέζι γιατί ήταν πολύ χορταστικά.

Πρόσφατα το έδεσμα αυτό ήταν ανάμεσα στα ορεκτικά που σερβιρίστηκαν, στον πρωθυπουργό και την Ελληνική αντιπροσωπεία κατά την επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα, στην Τουρκική προεδρική κατοικία.

Δεν είναι δύσκολο να φτιάξουμε αυτόν τον χορτοφαγικό κεφτέ και να τον τελειώσουμε στο τηγάνι ή στον φούρνο.

Στόχος είναι να ενσωματώσουμε σωστά το πλιγούρι με τις μαλακές φακές ώστε το μείγμα να πλάθεται χωρίς να διαλύεται, και να αναδείξουμε τα αρώματα από τα μπαχαρικά.

Τσι κιοφτέ

Υλικά:

1 φλ. πλιγούρι

1 φλ. φακές

1 μεσαίο κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3 κ.σ. φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

μια πρέζα κύμινο

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.σ. ταχίνι (προαιρετικά, για πιο δεμένο και κρεμώδες μείγμα)

αλάτι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τις φακές σε αρκετό νερό μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν (περίπου 20 λεπτά ανάλογα την ποικιλία).

Στραγγίζουμε και αφήνουμε να κρυώσουν λίγο.

Σε άλλη κατσαρόλα βράζουμε το πλιγούρι σε 3 φλιτζάνια νερό.

Αφού πάρει βράση, χαμηλώνουμε και σιγοβράζουμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό και το πλιγούρι να φουσκώσει. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς.

Σε μεγάλο μπολ ενώνουμε τις μαγειρεμένες φακές και το πλιγούρι.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον μαϊντανό και τα μπαχαρικά (πάπρικα, πιπέρι, κύμινο, ρίγανη).

Αν θέλουμε πιο δεμένο μείγμα, ενσωματώνουμε και 1 κουταλιά ταχίνι.

Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά μέχρι να πετύχουμε ομοιογενή σύσταση.

Βρέχουμε τα χέρια μας με νερό και πλάθουμε το μείγμα σε μακρόστενους κεφτέδες ή σουτζουκάκια, πιέζοντας ελαφρά για να σφίξουν.

Τηγανίζουμε σε δυνατή φωτιά με λίγο λάδι μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα, ή ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 25 λεπτά, γυρίζοντάς στη μέση του ψησίματος.

Σερβίρουμε του πλιγουροκεφτέδες ζεστούς, γαρνίροντας με ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι ή επιπλέον φρέσκα κρεμμυδάκια.