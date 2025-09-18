Συνταγή για τυρόπιτα με γιαούρτι χωρίς φύλλο

Τόσες πολλές συνταγές για τυρόπιτα, τόσο λίγος χρόνος.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να φτιάξουμε αυτή την νόστιμη πίτα με τυριά.

Μπαίνει στον φούρνο σε λίγα λεπτά και έχει μεγάλη ευελιξία ως προς τα τυριά που θα χρησιμοποιήσουμε.

Εκτός από τη φέτα, μπορούμε να προσθέσουμε κίτρινα, πικάντικα ή γλυκά τυριά, κασέρι, γκούντα, γραβιέρα, ακόμη και κεφαλοτύρι.

Σας προτείνω να χτυπήσετε το μείγμα των αυγών με το ραβδομπλέντερ, ή στο μιξεράκι, για να γίνει πιο αφράτο και να μην μείνουν σβώλοι.

Τυρόπιτα με γιαούρτι χωρίς φύλλο

Υλικά:

1 κεσεδάκι γιαούρτι (200 γρ.)

1 κεσεδάκι σπορέλαιο (200 ml)

3 ολόκληρα αυγά

1 κεσεδάκι φαριν απ (200 γρ.)

200 γρ. φέτα χοντροτριμμένη

1 φλιτζάνι τριμμένη γραβιέρα

πιπέρι

σουσάμι για την επιφάνεια (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ρίχνουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το σπορέλαιο και πιπέρι.

Χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ και ρίχνουμε ένα – ένα τα αυγά.

Μόλις ενσωματωθούν, προσθέτουμε το φαριν απ και συνεχίζουμε το χτύπημα, μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό.

Ρίχνουμε την φέτα σε χοντρά κομμάτια και την τριμμένη γραβιέρα στο μείγμα, ανακατεύοντας με λαστιχένια σπάτουλα.

Λαδώνουμε ένα πυρέξ και ρίχνουμε λίγο σουσάμι. Αδειάζουμε το μείγμα. Ρίχνουμε και λίγο σουσάμι στην επιφάνεια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις, στους 200°C για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.