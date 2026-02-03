Συμβαίνει τώρα:
Συνταγή για τυρόπιτα με σφολιάτα σαν αλμυρό τσουρέκι

Ψήνεται στην φόρμα του κέικ
Τυρόπιτα με σφολιάτα σαν τσουρέκι
Τυρόπιτα με σφολιάτα σαν τσουρέκι
Ηλιάνα Σκιαδά

Παλιά μου άφηναν λουλούδια, τώρα βρίσκω πάνω στο γραφείο μου, φαγητά.

Χθες βρήκα πάνω στο πληκτρολόγιο ένα πακετάκι από αλουμινόχαρτο.

Μέσα είχε ένα κομμάτι από κάτι που μύριζε σαν τυρόπιτα, αλλά έμοιαζε με τσουρέκι. Νοστιμότατο και αφράτο.

Η φίλη μου και χρυσοχέρα συνάδελφος, η Λένα, με προκάλεσε σε γευσιγνωσία και εγώ δεν τη απογοήτευσα.

Σας προσφέρουμε και οι δύο, αυτή την εύκολη συνταγή, που δίνει όμως, πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τυρόπιτα σφολιάτας στην φόρμα του κέικ

Υλικά:

  • 1 φύλο σφολιάτα
  • 4 αυγά
  • από 150 γρ.: γκούντα, κασέρι, regato, γραβιέρα (τριμμένα)
  • 2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό
  • 1 κ.σ. φυτικό βούτυρο για την φόρμα και την επιφάνεια
  • πιπέρι 

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε το γιαούρτι, το πιπέρι και τα τυριά.

Βουτυρώνουμε την στρογγυλή φόρμα του κέικ και απλώνουμε, το φύλλο σφολιάτας, πιέζοντας με το χέρι να κολλήσει στα τοιχώματα και κάνοντας μια μικρή τρύπα στη μέση της φόρμας. 

Ρίχνουμε το μείγμα με τα αυγά και τα τυριά και σκεπάζουμε με τη σφολιάτα, τραβώντας τα σημεία του φύλλου που εξέχουν.

Αλείφουμε βούτυρο και ψήνουμε στον αέρα στους 160-170 βαθμούς, ανάλογα με την δύναμη του φούρνου, για μία ώρα περίπου.

Η τυρόπιτα θα είναι έτοιμη όταν πάρει χρυσοκόκκινο χρώμα.

