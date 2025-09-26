Tasteit

Συνταγή για vegan carrot cake ολικής άλεσης χωρίς ζάχαρη

Ελαφρύ και υγιεινό
Ηλιάνα Σκιαδά

Αυτή είναι η υγιεινή και πιο ελαφριά έκδοση του κλασικού και αγαπημένου carrot cake.

Αυτό, δεν σημαίνει ότι υστερεί σε γεύση και υγρασία, ή ότι έχει κάποια πολυπλοκότητα στην παρασκευή του.

Η συνταγή αυτή, είναι ιδανική για το σχολείο, για την απογευματινή λιγούρα και για «φόρτιση» μετά τη γυμναστική.

Περιέχει σούπερ θρεπτικά συστατικά, όπως χουρμάδες και σταφίδες, δεν έχει ζάχαρη και ένα μαγικό υλικό, ο λιναρόσπορος, αναλαμβάνει να προσφέρει τη συνεκτικότητα που θα έδιναν τα αυγά, στο μείγμα.

Για περισσότερη υγρασία τρίψτε τα καρότα, την ώρα που θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Vegan carrot cake

Υλικά:

  • 1 κ.σ. λιναρόσπορο αλεσμένο σε σκόνη
  • 100 γρ. μαλακούς χουρμάδες
  • 50 γρ. σταφίδα σουλτανίνα 
  • 70 γρ. σπορέλαιο
  • 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι ελαφρύ
  • 1½ κ.γ. κανέλα
  • 1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο
  • 1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα 
  • 200 γρ. φαρίνα ολικής άλεσης
  • 150 γρ. καρότο ψιλοτριμμένο (τριμμένο εκείνη την ώρα)

Για την επικάλυψη:

  • 150 γρ. φρέσκο τυρί κρέμα light
  • 1 κ.σ. σιρόπι αγαύης

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε μπολ τον τριμμένο λιναρόσπορο με 3 κ.σ. νερό. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να σταθεί για 15 λεπτά και να πυκνώσει η σύστασή του.

Μουλιάζουμε τους χουρμάδες και τις σταφίδες σε βραστό νερό, για 10 λεπτά να μαλακώσουν.

Ύστερα, τους στραγγίζουμε και τους πολτοποιούμε στο μπλέντερ με το σπορέλαιο και τον λιναρόσπορο με το υγρό του.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το μείγμα των φρούτων και του λιναρόσπορου και τη σόδα.

Προσθέτουμε τη φαρίνα ολικής και ανακατεύουμε.

Τέλος, ρίχνουμε στο μείγμα το φρεσκοτριμμένο καρότο.

Ψεκάζουμε με μαγειρικό σπρέι μια μακρόστενη αντικολλητική φόρμα για κέικ και βάζουμε το μείγμα.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 160°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, περίπου για μία ώρα.

Ανακατεύουμε το ελαφρύ τυρί κρέμα με το σιρόπι αγαύης και επικαλύπτουμε την επιφάνεια του κέικ αφού το ξεφορμάρουμε και το αφήσουμε να κρυώσει εντελώς.

Τέλος σερβίρουμε με ψιλοτριμμένο καρότο

