Συνταγή για vegan chili με μανιτάρια και πλιγούρι

Αν σας έλεγα ότι το χορτοφαγικό τσίλι με μανιτάρια, βγάζει ακριβώς την ίδια γεύση με την κλασική εκδοχή του κιμά, τι θα λέγατε;

Αν σας έλεγα ότι το απολαμβάνουν ακόμη και αφοσιωμένοι κρεατοφάγοι, τι θα λέγατε;

Αρκετά με τις ερωτήσεις, πάμε να δούμε τις διαφορές της vegan εκδοχής του κλασικού και αγαπημένου πιάτου του αμερικανικού Νότου.

Το vegan τσίλι έχει μανιτάρια λεπτοτριμμένα και πλιγούρι, που θα δώσουν την υφή του κιμά.

Έχει επίσης, πιπεριές και κόκκινα φασόλια και όλα τα γνωστά και γνώριμα μπαχαρικά.

Εύκολο χορτοφαγικό τσίλι

Υλικά:

για το τσίλι:

225 γρ. μανιτάρια portοbellο καθαρισμένα και κομμένα σε τέταρτα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. αλάτι

3/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 μέτριο κρεμμύδι, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε τέταρτα

1 πιπεριά πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 πιπεριά jalapeño, χωρίς σπόρους και ψιλοκομμένη

3 μεγάλες σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 1/2 κ.σ. σκόνη τσίλι

1 1/4 κ.γ. ρίγανη

1 1/4 κ.γ. κύμινο

1/4 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1 πρέζα κανέλα

1 κ.σ. + 1 κ.γ. καστανή ζάχαρη

1 κονσέρβα ολόκληρα ντοματάκια με τον χυμό τους

400 γρ. πασάτα ντομάτας

3 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών

1/2 φλιτζάνι πλιγούρι

2 κονσέρβες κόκκινα φασόλια, στραγγισμένα

Για το σερβίρισμα:

1 χούφτα κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

1/2 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 αβοκάντο, ψιλοκομμένο

φέτες λάιμ

Εκτέλεση:

Βάζουμε τα μανιτάρια στον πολυκόφτη για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνουν σαν φακή.

Ζεσταίνουμε 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε τα μανιτάρια στην κατσαρόλα με 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Μαγειρεύουμε για περίπου 7 λεπτά μέχρι τα μανιτάρια να βγάλουν μερικά από τα υγρά τους και να πάρουν ένα πιο σκούρο χρώμα.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι στον πολυκόφτη (δεν χρειάζεται καθάρισμα) και χτυπάμε μερικές φορές μέχρι να γίνουν λεπτοτριμμένα.

Ρίχνουμε τα κρεμμύδια στα μανιτάρια, μαζί με την ψιλοκομμένη πράσινη πιπεριά, την ψιλοκομμένη πιπεριά jalapeño, το σκόρδο, την σκόνη τσίλι, τη ρίγανη, το κύμινο, την καπνιστή πάπρικα και την κανέλα.

Μαγειρεύουμε για 8-10 λεπτά, προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε τα ολόκληρα ντοματάκια (και όλα τα υγρά τους), τη σάλτσα ντομάτας και τρία φλιτζάνια ζωμό.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και βράζουμε το τσίλι. Ρίχνουμε το πλιγούρι χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 12 λεπτά μέχρι να μαγειρευτεί καλά το πλιγούρι. Θα πρέπει να είναι μαλακό και αφράτο.

Προσθέτουμε τα στραγγισμένα φασόλια και μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά.

Δοκιμάζουμε το αλάτι και το πιπέρι, σερβίρουμε σε μπολ με ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο, κόκκινο κρεμμύδι, αβοκάντο και λεπτές φέτες λάιμ.