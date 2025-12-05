Συνταγή για vegan λευκή σάλτσα με μανιτάρια

Είναι χορτοφαγική, νόστιμη, νηστίσιμη και η καλύτερη απάντηση στη σάλτσα ντομάτας.

Τα μανιτάρια είναι γεμάτα πρωτεΐνη και γήινη γεύση.

Μπορούν να σερβιριστούν με ζυμαρικά, με ρύζι, ή με ολόκληρες ψητές πατάτες jacket.

Μην παραλείψετε το ελάχιστο μοσχοκάρυδο, τους πηγαίνει πολύ.

Όπως και τον φρέσκο μαϊντανό που δίνει φρεσκάδα στην κρεμώδη σάλτσα.

Λευκή σάλτσα μανιταριών

Υλικά:

500 γρ. μανιτάρια (πορτομπέλο, καφέ, λευκά)

4 κ.σ. ελαιόλαδο

½ φλ. αποξηραμένα άγρια μανιτάρια (πορτσίνι)

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

2 κ.σ. κονιάκ

300 γρ. φυτική κρέμα

1 κ.σ. πάπρικα

1 πρέζα μοσχοκάρυδο

αλάτι – πιπέρι

ψιλοκομμένο μαϊντανό

Εκτέλεση:

Μέσα στο φλυτζάνι με τα αποξηραμένα μανιτάρια ρίχνουμε βραστό νερό μέχρι να γεμίσει.

Αναδεύουμε απαλά και τα αφήνουμε να μουσκέψουν για 10 λεπτά.

Στο μεταξύ, καθαρίζουμε με βρεγμένο πανί και κόβουμε σε φέτες τα φρέσκα μανιτάρια.

Ζεσταίνουμε καλά, ένα μεγάλο τηγάνι και βάζουμε το μισό λάδι.

Ρίχνουμε τα μανιτάρια να σοταριστούν, για 2-3 λεπτά σε δυνατή φωτιά χωρίς να τα ανακατεύουμε, για να κάνουν κρούστα, χωρίς να βγάλουν τα υγρά τους.

Τα βγάζουμε σε ένα πιάτο και τα σκεπάζουμε να διατηρηθούν ζεστά.

Στο ίδιο τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει.

Ρίχνουμε το σκόρδο, ανακατεύουμε για 1 λεπτό και σβήνουμε με το κονιάκ.

Στο τηγάνι, προσθέτουμε, ύστερα, τα αποξηραμένα μανιτάρια και το νερό, όπου μούλιασαν και μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά.

Επιστρέφουμε και τα σοταρισμένα μανιτάρια και ό,τι ζουμάκια έχουν βγάλει στο πιάτο και τα αφήνουμε, χωρίς να ανακατεύουμε, για 1-2 λεπτά, να στεγνώσουν.

Προσθέτουμε την φυτική κρέμα, το μοσχοκάρυδο, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι, κουνάμε το τηγάνι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή ένταση για λίγα λεπτά, να δέσει η σάλτσα.

Τέλος, ρίχνουμε τον μαϊντανό.