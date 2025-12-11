Συνταγή για χοιρινή πανσέτα με σάλτσα πορτοκαλιού και κονιάκ

Κυριακάτικο φαγάκι λουκούμι, για να ξεφύγουμε λίγο από τις συνηθισμένες γεύσεις.

Χοιρινή πανσέτα σε γλυκιά και αρωματική σάλτσα και μελωμένες πατατούλες φούρνου.

Οι πατάτες ψήνονται ξεχωριστά στον φούρνο, το κρέας στο τηγάνι και η σαλτσούλα δένει εκεί που ψήθηκε το κρέας.

Η μεγαλύτερη αναμονή είναι μέχρι να ροδοψηθούν και να μαλακώσουν οι πατάτες.

Θέλει μόνο μια σαλάτα λάχανο, καρότο, ρόδι και ντρέσινγκ βαλσαμικού και το τραπέζι στρώθηκε, γιορτινά.

Χοιρινή πανσέτα με σάλτσα πορτοκαλιού και κονιάκ

Υλικά:

5 -6 πανσέτες

2 πορτοκάλια (χυμός και ξύσμα)

1 σφηνάκι κονιάκ

140 ml ελαιόλαδο

3 σκελίδες σκόρδο

1 1/2 κ.γ. θυμάρι ξερό

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. πιπέρι

4-5 πατάτες

1/2 κ.γ. κουρκουμά

1/4 κ.γ. κανέλα

60 ml κρασί λευκό

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις πατάτες κυδωνάτες. Τις τοποθετούμε σε πυρέξ και βάζουμε τη 1 σκελίδα σκόρδο και το μισό κρεμμύδι (ψιλοκομμένα), το ξύσμα ενός πορτοκαλιού, τον κουρκουμά, την κανέλα, αλάτι, πιπέρι και το μισό θυμάρι.

Ραντίζουμε με το μισό ελαιόλαδο, τον χυμό του ενός πορτοκαλιού και το κρασί και ανακατεύουμε καλά.

Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στον φούρνο για 1,5, ώρα στους 180°.

Ξεσκεπάζουμε το ταψί και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι οι πατάτες να ροδοκοκκινίσουν.

Εν τω μεταξύ ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το υπόλοιπο ελαιόλαδο και βάζουμε τις πανσέτες.

Αλατοπιπερώνουμε καλά, πασπαλίζουμε με θυμάρι και τις ψήνουμε, σε μέτρια φωτιά για 15 λεπτά, γυρνώντας ενδιάμεσα 3-4 φορές για να ψηθούν και από τις δύο πλευρές καλά.

Βγάζουμε την πανσέτα σε ένα πιάτο και την κρατάμε ζεστή.

Σοτάρουμε στο ίδιο τηγάνι 2 σκελίδες σκόρδο και το υπόλοιπο κρεμμύδι (ψιλοκομμένα) για 4-5 λεπτά. Σβήνουμε με το κονιάκ και επιστρέφουμε στο τηγάνι τις πανσέτες.

Ρίχνουμε το ξύσμα και τον χυμό του δεύτερου πορτοκαλιού και βράζουμε για λίγο μέχρι να δέσει ελαφρά η σάλτσα.

Σερβίρουμε με τις μελωμένες πατάτες φούρνου.