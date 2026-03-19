Συνταγή για χταπόδι κοκκινιστό με φάβα

Η φάβα είναι από τα πιο μαγευτικά όσπρια, καθώς γίνεται βελούδινη «κρέμα».

Ταιριάζει γάντι με το χταπόδι, με όποιο τρόπο και αν είναι μαγειρεμένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή τη συνταγή το χταπόδι, είναι αργομαγειρεμένο σε ντομάτα και κρασί.

Η όξινη γεύση της σάλτσας ισορροπεί υπέροχα με την απαλή φάβα.

Είναι συνταγή που απαιτεί χρόνο αλλά ανταμείβει με βάθος γεύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χταπόδι κοκκινιστό με φάβα

Υλικά:

Για τη φάβα:

500 γρ. φάβα

150 γρ. κρεμμύδι

100 γρ. καρότο

2 φύλλα δάφνης

50 γρ. ελαιόλαδο

αλάτι

Για το χταπόδι:

1300 γρ. χταπόδι

150 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτές ντομάτας

100 γρ κόκκινο κρασί

250 γρ. ντομάτα τριμμένη

2 φύλλα δάφνης

1 ξυλάκι κανέλας

1/2 κ.γ. μπαχάρ

1 κλωνάρι θυμάρι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά τη φάβα, τη μουλιάζουμε 1 ώρα, τη στραγγίζουμε και τη βάζουμε σε κατσαρόλα με καθαρό νερό, το κρεμμύδι, το καρότο και τα φύλλα δάφνης. Βράζουμε περίπου 1 ώρα μέχρι να χυλώσει.

Αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το αλάτι και πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει κρεμώδης.

Για το χταπόδι: πλένουμε και κόβουμε τα πλοκάμια. Το βάζουμε σε αντικολλητική κατσαρόλα να χάσει τα υγρά του.

Προσθέτουμε λίγο λάδι, το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρουμε 4–5 λεπτά. Ρίχνουμε τον πελτέ, τον ξύνουμε στον πάτο, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.

Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, τα μπαχαρικά, 500 ml νερό ή όσο χρειαστεί και σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσει το χταπόδι και να μείνει με πλούσια σάλτσα.

Σερβίρουμε τη φάβα σε πιάτο, τοποθετούμε πάνω το χταπόδι, ραντίζουμε με ελαιόλαδο και τρίβουμε φρέσκο πιπέρι.