Συνταγή για υγιεινή σαλάτα με κινόα σταφύλια και πετιμέζι

«Σε ένα μπολ με κινόα, τρώγαμε και οι δυο», σε καλοκαιρινή παράφραση του λαϊκού άσματος.

Μια σαλάτα για 2, υγιεινή και χορταστική, με αρωματικό πετιμέζι.

Ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά και αν θέλουμε την σερβίρουμε ως σαλάτα ή ενισχυμένη με φέτες προσούτο ή καπνιστού σολομού, ως γεύμα.

Αν δεν βρίσκουμε κινόα ή δεν το προτιμάμε, το αντικαθιστούμε με κους–κους.

Επίσης αν δεν έχουμε πετιμέζι, αντικαθιστούμε με μέλι ή μελάσα.

Σαλάτα κινόα με σταφύλι και πετιμέζι

Υλικά:

1 1/2 φλιτζ. τσαγιού κινόα

60 ml ελαιόλαδο

1 κουτ. σούπας πετιμέζι

ο χυμός και το ξύσμα από 1 λεμόνι ακέρωτο και κατά προτίμηση βιολογικό

1/2 κουτ. γλυκού καυτερό μπούκοβο (προαιρετικά)

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

2 κουτ. σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο

15 ρώγες από σταφύλι άσπρο ή μαύρο (χωρίς κουκούτσι) κομμένες στη μέση.

Εκτέλεση:

Βράζουμε το κινόα, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Σουρώνουμε και το κρατάμε στην άκρη.

Χτυπάμε στο μούλτι το ελαιόλαδο με το πετιμέζι, το χυμό και το ξύσμα από το λεμόνι και το μπούκοβο, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βάζουμε σε βαθύ μπολ το κινόα, τα φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, το μαϊντανό, το σταφύλι, και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε με το ντρέσινγκ και σερβίρουμε