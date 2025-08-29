Συνταγή για ζυμαρικά με σάλτσα πέστο από μπρόκολο

Το πέστο είναι αγαπημένη σάλτσα για τα ζυμαρικά.

Μπορεί να πάρει πολλές παραλλαγές και να γίνει με πολλά διαφορετικά υλικά. Ένα από αυτά είναι το μπρόκολο.

Έτσι, η σάλτσα αυτή, γίνεται ο τέλειος τρόπος να φάνε, ευχάριστα, τα παιδιά, το μπρόκολο, που έχει πολλά θρεπτικά οφέλη.

Μπορείτε να κάνετε αυτό το πέστο, vegan, δηλαδή, χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα, φτιάχνοντάς το με διατροφική μαγιά αντί για παρμεζάνα. Η διατροφική μαγιά έχει μια υπέροχη, αλμυρή, τυρένια γεύση που την κάνει εξαιρετικό υποκατάστατο της παρμεζάνας.

Αυτή η συνταγή είναι τόσο γρήγορη και εύκολη στην παρασκευή της, ετοιμάζεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Ζυμαρικά με πέστο μπρόκολου

Υλικά:

1 γεμάτο φλιτζάνι πολύ μικρά μπουκετάκια μπρόκολου (περίπου 70 gr.)

1/2 φλιτζάνι φρέσκα φύλλα βασιλικού

1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο

1/4 φλιτζανιού τριμμένη παρμεζάνα και λίγο ακόμα για το σερβίρισμα, ή 1 κουταλιά της σούπας διατροφική μαγιά

2 κ.σ. φρέσκο ​​χυμό λεμονιού

1 κ.γ. ψιλοτριμμένο ξύσμα λεμονιού

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 κ.γ. αλάτι και περισσότερο για το νερό των ζυμαρικών

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

250 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας σας

Εκτέλεση:

Βράζουμε αλατισμένο νερό και τοποθετούμε ένα μπολ με παγωμένο νερό κοντά.

Ζεματίζουμε το μπρόκολο στο βραστό νερό για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, με τρυπητή κουτάλα το ρίχνουμε στο παγωμένο νερό για να σταματήσει να ψήνεται.

Στραγγίζουμε και στεγνώνουμε ταμποναριστά.

Στην κατσαρόλα όπου ζεματίσαμε το μπρόκολο, βάζουμε το ίδιο νερό να βράσει με αλάτι, για να βράσουμε τα ζυμαρικά.

Κρατάμε μισό φλιτζάνι νερό από τα ζυμαρικά και τα στραγγίζουμε.

Ενώ βράζουν τα ζυμαρικά, βάζουμε το μπρόκολο σε έναν επεξεργαστή τροφίμων μαζί με τον βασιλικό, το ελαιόλαδο, την παρμεζάνα ή τη διατροφική μαγιά, το χυμό και το ξύσμα λεμονιού, το σκόρδο, το αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε τα ζυμαρικά με το πέστο. Προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας από το νερό των ζυμαρικών που κρατήσαμε αν θέλουμε να αραιώσει η σάλτσα.

Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση, προσθέτουμε λίγη παρμεζάνα και σερβίρουμε.