Τα μυστικά για χυλωμένη παραδοσιακή φασολάδα

Η ελληνική κουζίνα στέκεται γερά στις παραδοσιακές της γεύσεις και η φασολάδα είναι το ιδανικό παράδειγμα, διαχρονικής νοστιμιάς και ωφέλειας.

Αυτό το πιάτο, που αποκαλείται συχνά «κρέας των φτωχών», αποτελεί μια θρεπτική και γευστική επιλογή γεμάτη πρωτεΐνες και βιταμίνες.

Κρεμμύδι, σκόρδο, σέλινο, καρότο, κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης, πατάτα, μπούκοβο, φύλλα δάφνης και ντοματοπελτές, είναι κλασικά συστατικά, που πλαισιώνουν τη φασολάδα.

Πώς μπορούμε να την απολαύσουμε χωρίς την χρονοβόρα διαδικασία μουλιάσματος των φασολιών, αφού δύσκολα θα έχουμε χρόνο ή την προνοητικότητα να τα βάλουμε στο νερό από το προηγούμενο βράδυ;

Εδώ σας έχω tips και οδηγίες για να ετοιμάσετε την καλύτερη φασολάδα, γρήγορα και εύκολα.

Φασολάδα χωρίς μούλιασμα

Επιλογή φασολιών

Σημαντικό πρώτο βήμα είναι η επιλογή καλής ποιότητας φασολιών! Προτιμάμε τα φασόλια που είναι φρέσκα, χωρίς κιτρινο-καφέ σημεία, σκασίματα ή ραγίσματα – αυτά τα σημάδια υποδηλώνουν πολυκαιρία και σκληρότητα. Αγοράζοντας φασόλια χύμα, ελέγχουμε την υφή τους: ένα καλό φασόλι πρέπει να σπάει εύκολα, στα δύο, όταν το δαγκώνουμε, ενώ τα σκληρά φασόλια που γίνονται θρύψαλα στο ωμό δάγκωμα, δεν θα βράσουν ποτέ όπως πρέπει και όλα στον ίδιο βαθμό.

Γρήγορος Τρόπος Μαγειρέματος

Ξεκινάμε βάζοντας τα φασόλια σε κατσαρόλα με μπόλικο κρύο νερό, καλύπτοντάς τα πλήρως. Βράζουμε για 40 – 45 λεπτά μέχρι να μισο-μαλακώσουν. Μετά, στραγγίζουμε τα φασόλια και είμαστε έτοιμοι για το μαγείρεμα.

Σοτάρουμε τα λαχανικά και τον πελτέ για περισσότερο άρωμα και γεύση

Δημιουργούμε τη βάση μας σε μια βαθιά κατσαρόλα. Ξεκινάμε με το ελαιόλαδο, σοτάροντας το κρεμμύδι και τα λαχανικά μας (καρότο, σέλινο, κόκκινη πιπεριά, δαφνόφυλλο, μπούκοβο), ώστε να αναδειχθούν τα αρώματα. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τρίβουμε με την ξύλινη κουτάλα. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα μισοβρασμένα φασόλια, συμπληρώνοντας με βραστό νερό και βράζουμε μέχρι να χυλώσουν.

Ελαιόλαδο στο τέλος και σιγανό μαγείρεμα για χύλωμα

Σημαντική λεπτομέρεια είναι να μαγειρέψουμε τη φασολάδα σε σιγανή φωτιά για να χυλώσουν τα φασόλια. Αν προσθέσουμε λίγες κουταλιές ελαιόλαδο στο τέλος θα έχουμε ακόμη καλύτερη γεύση και χυλωμένη υφή.

Αυτή η φασολάδα είναι ιδανική για υγιεινό, πλούσιο και χορταστικό γεύμα. Σερβίρουμε με φρέσκο ψωμί και ελιές.