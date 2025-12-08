Taste Atlas: Η Νάπολη στην κορυφή της λίστας φαγητού για το 2025 – Στη δεύτερη θέση η Ελλάδα

To Taste Atlas ανακοίνωσε τα βραβεία του 2025 για την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο, τα κορυφαία πιάτα και, φυσικά, τις πόλεις που μπορεί κανείς να φάει καλύτερα.

Πέρυσι η Ελλάδα ήταν στην κορυφή της λίστας των βραβείων Taste Atlas με τις χώρες που διαθέτουν την καλύτερη κουζίνα, επικρατώντας της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ιαπωνίας και πολλών άλλων χωρών. Φέτος η ελληνική κουζίνα έμεινε ψηλά, αλλά έχασε τον «θρόνο», αφού έπεσε στη δεύτερη θέση, με την Ιταλία να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Το Περού, η Πορτογαλία και η Ισπανία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της λίστας του Taste Atlas.

Η Νάπολη αναδείχθηκε η «βασίλισσα» του φαγητού για φέτος, ενώ ακολουθούν Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, Μουμπάι (Ινδία) και Γένοβα. Στη συγκεκριμένη λίστα, για να βρει κανείς ελληνικό… αέρα, θα πρέπει να φτάσει στην 64η θέση, όπου βρίσκονται τα Χανιά στην Κρήτη, ενώ στην 91η θέση βρίσκεται το Ηράκλειο. Η κρητική κουζίνα εκτιμάται σε όλο το κόσμο και αυτό φαίνεται ακόμα μια φορά.

Το TasteAtlas ανακήρυξε τη Νάπολη ως την καλύτερη πόλη να επισκεφθείς για φαγητό το 2026, κατατάσσοντάς την πρώτη μεταξύ 18.828 πόλεων στη βάση δεδομένων του, με βάση 590.228 έγκυρες αξιολογήσεις για 16.357 είδη φαγητού.

Η Νάπολη, που θεωρείται η γενέτειρα της πίτσας, είναι η πατρίδα μιας από τις πιο σημαντικές γαστρονομικές παραδόσεις της Ιταλίας. Η ναπολιτάνικη πίτσα, γνωστή για τη λεπτή, αφράτη ζύμη της και τα ελάχιστα, υψηλής ποιότητας υλικά της, παραμένει το πιο εμβληματικό πιάτο της πόλης.

Η πόλη είναι επίσης γνωστή για την pizza fritta, ένα κλασικό τηγανητό πιάτο που σερβίρεται απλά σε ένα φύλλο χαρτιού, καθώς και για αρτοσκευάσματα όπως η περίφημη sfogliatella.

Η Ελλάδα, όμως, είναι ψηλά στη λίστα με τα καλύτερα πιάτα στον κόσμο καθώς χάνει οριακά την πρώτη πεντάδα. Το κοντοσούβλι βρέθηκε στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης του Taste Atlas, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το φαγητό που κατέκτησε την πρωτιά. Ο λόγος για το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη, που πρόκειται επί της ουσίας για μια κοτόσουπα με διάφορα λαχανικά, και ξεχώρισε στο κοινό της πλατφόρμας.

Στην ίδια λίστα, κάτω από τη σούπα της Παραγουάης βρίσκεται πίτσα Ναπολιτάνε, τα ζυμαρικά με τρούφα, το ψητό σάτε κάμπινγκ από την Ινδονησία και το σις κεμπάπ από την Τουρκία.

Best Dish in the World for 2026: Vori Vori (Paraguay)



Full ranking: https://t.co/TVbd3jYZG4



Vori vori, the iconic Paraguayan chicken soup with cheese-filled cornmeal dumplings, has been crowned the #1 Best Dish in the World 2025/26 on TasteAtlas.



It achieved the highest… pic.twitter.com/ZQ7Mbsnkjz — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 6, 2025

Αξίζει να αναφερθεί πως η ελληνική κουζίνα ξεχώρισε σε διάφορες κατηγορίες. Την ίδια στιγμή η γραβιέρα Νάξου βαθμολογείται ως το κορυφαίο τυρί στον κόσμο αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό από την Ιταλία. Ο λόγος για τις σαλάτες, στις οποίες ο κρητικός ντάκος παραμένει στην πρώτη θέση για ακόμα μια χρονιά.