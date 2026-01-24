Το AbraOvata επανασυστήνει το ramen, κάθε Σαββατοκύριακο

Στο AbraOvata, το ramen αποκτά τον δικό του χρόνο και χώρο. Με φόντο τη Λίμνη Βουλιαγμένης, τα Ramen Weekends φέρνουν κάθε Σαββατοκύριακο διαφορετικά ramen, με τις συνταγές να αλλάζουν εβδομάδα με την εβδομάδα και να συνομιλούν με τη σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα του εστιατορίου.

Το AbraOvata έχει χτίσει τη φιλοσοφία του γύρω από την τεχνική ακρίβεια, τη δημιουργική ελευθερία και τον διαρκή διάλογο με την πρώτη ύλη. Το μενού του δεν λειτουργεί στατικά, αλλά εξελίσσεται, με πιάτα που επαναδιατυπώνονται και ιδέες που δοκιμάζονται με χαμηλούς τόνους, πάντα με γνώμονα τη συνοχή και τη μαγειρική ουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα Ramen Weekends, μια σαββατοκυριακάτικη πρόταση που βασίζεται αποκλειστικά στην εβδομαδιαία εναλλαγή των ramen. Δεν υπάρχει σταθερή συνταγή: κάθε εβδομάδα παρουσιάζονται νέα πιάτα ramen, σχεδιασμένα από την αρχή και προσαρμοσμένα στη λογική και την αισθητική του AbraOvata.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη abraOvata (@abraovata)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε νέο ramen χτίζεται πάνω σε προσεκτικά δουλεμένους ζωμούς, μελετημένες εντάσεις και επιλεγμένες πρώτες ύλες. Το ζητούμενο δεν είναι η επανάληψη ή η οικειότητα, αλλά η εξέλιξη: ένα πιάτο που λειτουργεί ως αυτόνομη γαστρονομική πρόταση και αντικαθίσταται την επόμενη εβδομάδα από μια νέα εκδοχή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη abraOvata (@abraovata)

Την επιμέλεια των πιάτων υπογράφει ο Τζον Σκοτίδας, επικεφαλής της κουζίνας και της δημιουργικής ομάδας του AbraOvata. Η προσέγγισή του στο ramen βασίζεται στη λογική της διαρκούς ανανέωσης: κάθε εβδομάδα νέα συνταγή, με έμφαση στην τεχνική, την ισορροπία και τη μαγειρική συνέπεια, χωρίς να χάνεται η συνοχή του συνολικού μενού.

Για τους επισκέπτες της Λίμνης Βουλιαγμένης, τα Ramen Weekends λειτουργούν ως μια σταθερή αλλά ταυτόχρονα μεταβαλλόμενη εμπειρία. Ένα σημείο αναφοράς για το σαββατοκύριακο, όπου το ramen αλλάζει κάθε εβδομάδα, προσφέροντας πάντα έναν διαφορετικό λόγο επιστροφής στο AbraOvata.

AbraOvata, Λίμνη Βουλιαγμένης, τηλ. 2108962220

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα abraovata.gr/en/