Το Amphibian ανοίγει στη Στέγη και ταράζει τα «νερά» της πόλης

Σε λίγες ημέρες στα «ψηλά» της Στέγης θα κάνει την εμφάνισή του το Amphibian, ένα νέο εστιατόριο και rooftop bar που κινείται συνειδητά ανάμεσα σε κόσμους. Με επικεφαλής τον Chef Patron Τάσο Μαντή, τον Άλεξ Μουρίδη και την ομάδα του Soil, το Amphibian προτείνει ένα “ταξίδι” σύγχρονης γαστρονομίας σε διαρκή εξέλιξη, με φόντο την πόλη και θέα στην Ακρόπολη.

Το Amphibian συστήνεται ως ένας γαστρονομικός προορισμός «ανάμεσα σε κόσμους». Το όνομά του, εμπνευσμένο από την ελληνική λέξη αμφίβιος, λειτουργεί ως κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας του: εδώ, η φύση και η πόλη, η refined εμπειρία ενός εστιατορίου και η ανεπιτήδευτη ενέργεια ενός bar, η εμπειρία και ο πειραματισμός δεν συγκρούονται, αλλά συνυπάρχουν.

Transitional Gastronomy: μια κουζίνα που εξελίσσεται

Η κουζίνα του Amphibian κινείται ανάμεσα στη Μεσογειακή και τη διεθνή γαστρονομία, ανάμεσα στη γη και το νερό, με σταθερή αναφορά στις εποχές και στις αγνές πρώτες ύλες από επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς. Το à la carte μενού δεν είναι στατικό, αλλά εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης και τον φυσικό ρυθμό της κουζίνας. Οι επιλογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα — από κρέας και ψάρι, μέχρι vegetarian και vegan πιάτα — και απευθύνονται σε όσους αγαπούν το φαγητό που έχει σαφή ταυτότητα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε κατηγορίες. Η μαγειρική διαδικασία εκτυλίσσεται σε μια ανοιχτή, ζωντανή κουζίνα, φέρνοντας τη δημιουργία στο προσκήνιο, ενώ το φαγητό σερβίρεται σε custom κεραμικά του MudLab, σχεδιασμένα ειδικά για να συνομιλούν με την αφήγηση κάθε δημιουργίας.

Κρασί, cocktails και υψηλού επιπέδου γευστικές συνδέσεις

Τα πιάτα συμπληρώνουν γαστρονομικά cocktails και μια σύγχρονη λίστα κρασιών, που κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικές εκφράσεις του terroir. Από καθαρές, ακριβείς οινοποιήσεις μέχρι πιο ζωντανές, ελεύθερες ζυμώσεις, η λίστα ενθαρρύνει τον επισκέπτη να πειραματιστεί και να ανακαλύψει απροσδόκητους συνδυασμούς.

Ένας χώρος ανάμεσα στον ουρανό και την πόλη

Το Amphibian αναπτύσσεται σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο στον 6ο και στον 7ο όροφο της Στέγης, με ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη. Η αισθητική του ισορροπεί ανάμεσα στο Japandi minimalism και το art-house, συνδυάζοντας γήινα και industrial υλικά, φυσικό αλλά playful φωτισμό και illustrated στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο της φύσης. Η εμπειρία μεταβάλλεται όσο κυλά η βραδιά (18:30–01:00), χάρη στα διαφορετικά curated ηχοτοπία του εστιατορίου και του αυτόνομου rooftop bar: από elegant μελωδίες και airy indie pop, μέχρι neo-soul, funky jazz και eclectic groovy ήχους.

Ανοιχτό, προσβάσιμο, συμπεριληπτικό

Με ευέλικτη και ανοιχτή φιλοσοφία, το Amphibian απευθύνεται στους foodies της Αθήνας, αλλά και σε όσους αναζητούν εμπειρίες «στο ανάμεσα». Είναι ένας χώρος που μπορεί κανείς να επισκεφθεί αυθόρμητα ή κατόπιν κράτησης, μετά από μια παράσταση στη Στέγη ή ως αυτόνομο προορισμό για φαγητό και ποτό. Το Amphibian άνοιξε επίσημα στις 22 Ιανουαρίου, εγκαινιάζοντας αρχικά τον 6ο όροφο. Το εστιατόριο και το rooftop bar στον 7ο όροφο αναμένονται να ανοίξουν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Το σύστημα κρατήσεων έχει ήδη ανοίξει στο https://amphibian.restaurant/

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, τηλ. 2109245401