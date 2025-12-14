Το Bread B.C. και η γεύση των γιορτών

Στο τέλος κάθε χρονιάς, η προσοχή στρέφεται στην ουσία και αυτή δεν είναι άλλη από τη γεύση. Στο Bread B.C., αυτή η περίοδος δεν μετριέται με βιασύνη, αλλά με τον χρόνο που χρειάζεται η ζύμη για να ωριμάσει, οι συνταγές για να δείξουν τον χαρακτήρα τους και τα υλικά για να σταθούν στο «ύψος» τους. Τα Χριστούγεννα 2025 φτάνουν εδώ με ένα άκρως ενδιαφέρον σύνολο προτάσεων που επιμένει στις αργές διαδικασίες και σε γεύσεις που μένουν.

Οι φετινές επιλογές για τις γιορτές διαμορφώνονται με επίκεντρο τη γνώριμη ταυτότητα του φούρνου του Χαλανδρίου. Η βάση είναι σταθερή: φυσικό προζύμι, καθαρές πρώτες ύλες, προσήλωση στη λεπτομέρεια και μια αισθητική που επιτρέπει στη γεύση να προηγείται. Εδώ, η διαδικασία έχει τον πρώτο λόγο και το αποτέλεσμα κρίνεται στο άρωμα, στην υφή και στην ισορροπία.

Για πρώτη φορά φέτος, στον κατάλογο κάνει την εμφάνισή του το panettone Bread B.C.. Πρόκειται για ένα απαιτητικό αρτοσκεύασμα με ιταλική καταγωγή, το οποίο εδώ παρουσιάζεται σε 100% προζυμένια εκδοχή, με pasta madre, διπλή ζύμωση και αργή ωρίμαση. Η συνταγή του δοκιμάστηκε ξανά και ξανά, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ελαφρύ σώμα, αέρινη υφή, αρωματικό βάθος. Κυκλοφορεί σε δύο εκδοχές με διπλή σοκολάτα (bitter και γάλακτος) και με confit εσπεριδοειδών με σταφίδες. Και οι δύο παραλλαγές στέκονται με άνεση τόσο στο τραπέζι των ημερών όσο και ως δώρο για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Η βασιλόπιτα Bread B.C., που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σταθερό κοινό, επιστρέφει με τη γνώριμη συνταγή της, η οποία περιλαμβάνει πούδρα αμυγδάλου και φουντουκιού, κομμάτια σοκολάτας, αλλά και διακριτικά αρώματα βανίλιας και πορτοκαλιού. Είναι πλούσια, χωρίς να υπερβάλει σε γλυκύτητα. Το φετινό φλουρί που κρύβει στην καρδιά της για τον τυχερό ή την τυχερή της χρονιάς υπογράφει το εργαστήριο κεραμικής «Ανάφης γη» και έχει τη μορφή μιας μικρής, πορσελάνινης καρδιάς. Δεν είναι ένα απλό γούρι, παρά ένα χειροποίητο αντικείμενο φτιαγμένο να συνοδέψει την παράδοση της κοπής της πίτας με διακριτική τρυφερότητα.

Ο κατάλογος του Bread B.C. για τις γιορτές περιλαμβάνει φυσικά άψογα μελωμένα μελομακάρονα και κουραμπιέδες, φτιαγμένους με έμφαση στο άρωμα και στη μακρά επίγευση, διαθέσιμους και σε συσκευασίες των 500 γραμμαρίων. Επιπλέον, η Galette des Rois, με τραγανή σφολιάτα, αμυγδαλένια κρέμα και την παραδοσιακή fève, μεταφέρει στο τραπέζι το γαλλικό έθιμο της νέας χρονιάς με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Στις πιο περίτεχνες δημιουργίες τώρα, ανάμεσα στα άλλα, συναντά κανείς το Saint Honoré, με βάση σφολιάτας, choux και απαλή κρέμα, καθώς και την dacquoise αμυγδάλου που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγανό εξωτερικό και το μαλακό κέντρο, δεμένη με κρέμα αμυγδάλου, αλμυρή καραμέλα και βανίλια Μαδαγασκάρης. Στο πιο ανάλαφρο κομμάτι του καταλόγου βρίσκονται τα gingerbread cookies, τα mendiants από λεπτές πλάκες σοκολάτας με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, καθώς και τα βουτυρένια και αρωματικά handmade cookies “Diamonds”.

Ιδιαίτερη θέση έχουν και τα Gift Boxes, τα οποία συγκεντρώνουν επιλογές από μπισκότα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, χειροποίητη σοκολάτα, spreads και μαρμελάδα μούρων, μαζί με αφρώδη οίνο Peleano Μαστίχα. Ανάμεσα στις σταθερές επιστροφές της εποχής, το Christmas Bread εμφανίζεται και φέτος με αμύγδαλα, αποξηραμένα βερίκοκα, γλυκάνισο και αλεύρι ολικής άλεσης, διατηρώντας ατόφιο τον χαρακτήρα του.

Στο Χαλάνδρι, το Bread B.C. έχει διαμορφώσει μια σταθερή κουλτούρα γύρω από το «αληθινό ψωμί»: φυσικό προζύμι, υπομονή, διαδικασίες που δεν συμπιέζονται χρονικά και πρώτες ύλες, οι οποίες δεν καλύπτουν η μία την άλλη. Την ίδια γραμμή ακολουθεί και στον κατάλογο των ημερών, μένοντας πιστό στον τρόπο που το έχει καθιερώσει.

Info

Bread B.C., Αγίας Παρασκευής 59, Χαλάνδρι

Τηλ.: +30 210 6851961

Email: eat@breadbc.gr