Το ΜΑΝΗΜΑΝΗ υποδέχεται τη Σταυριανή Ζερβακάκου σε ένα δείπνο αφιερωμένο στη μανιάτικη κουζίνα

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ υποδέχεται τη Σταυριανή Ζερβακάκου, δημιουργό του Aspasia, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μανιάτικη κουζίνα και στον τρόπο με τον οποίο ο τόπος και η εποχή εκφράζονται στη σύγχρονη ελληνική μαγειρική. Πρόκειται για μια συνάντηση άκρως ενδιαφέρουσα μιας και βασίζεται στην ίδια αντίληψη περί εποχικότητας, εντοπιότητας και προσωπικού στυλ.

Το ΜΑΝΗΜΑΝΗ, εδώ και πάνω από μια εικοσαετία, εργάζεται συστηματικά πάνω στη μανιάτικη γαστρονομία στην Αθήνα. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην πρώτη ύλη και σε μια σύγχρονη προσέγγιση που δεν απομακρύνεται από τις ρίζες της, δεν επιχειρεί αναπαραστάσεις ούτε επιδιώκει εντυπωσιασμούς. Χρόνια τώρα παραμένει σταθερό, με σαφή αναφορά στη Μάνη.

Σε αυτή τη διαδρομή έρχεται να προστεθεί η παρουσία της Σταυριανής Ζερβακάκου. Με καταγωγή από αυτόν τον μαγικό τόπο και μόνιμη βάση το Σταυρί, η σεφ έχει δημιουργήσει στο εστιατόριο Aspasia ένα μενού που καθορίζεται από την εποχικότητα και τη διαθεσιμότητα των υλικών. Τα πιάτα της βασίζονται σε άγρια χόρτα και βότανα, στους μικρούς τοπικούς παραγωγούς και στην ψαριά της ημέρας, με έμφαση στον περιορισμό της σπατάλης και στη σωστή διαχείριση.

Στις 6 Φεβρουαρίου, η μαγειρική της «προσγειώνεται» στην Αθήνα μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο συνδυασμό πιάτων. Δεν πρόκειται για αυτούσια μεταφορά του Aspasia, αλλά για μια προσαρμογή που λαμβάνει υπόψη τον χώρο, το κοινό και τη φυσιογνωμία του ΜΑΝΗΜΑΝΗ. Οι προτάσεις της Ζερβακάκου κινούνται σε γνώριμους άξονες, με ξεκάθαρες γεύσεις και απλές συνθέσεις.

Το ενδιαφέρον της βραδιάς βρίσκεται στον τρόπο που θα εκφραστεί ο ίδιος τόπος. Από τη μία, ένα αθηναϊκό εστιατόριο με εδραιωμένη παρουσία στη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Από την άλλη, μια βραβευμένη σεφ που μαγειρεύει καθημερινά μέσα στο μανιάτικο τοπίο και μεταφέρει αυτή την εμπειρία στο πιάτο. Το αποτέλεσμα δεν επιχειρεί να ξεχωρίσει μέσα από την ένταση, αλλά μέσα από τη συνοχή.

Σκοπός αυτού του μοναδικού δείπνου είναι να λειτουργήσει ως μια καταγραφή της μανιάτικης κουζίνας όπως εκφράζεται σήμερα: χωρίς εξιδανίκευση, χωρίς αναδρομές, με έμφαση στην εποχή και στην πρώτη ύλη. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται αληθινά για τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα και τη σχέση της με τον τόπο.

Πληροφορίες

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

ΜΑΝΗΜΑΝΗ, Φαλήρου 10, Μακρυγιάννη