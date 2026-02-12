Το πρώτο Ψυχοσάββατο του χρόνου και τα κόλλυβα που μπορούμε να φτιάξουμε

Το πρώτο Ψυχοσάββατο για το έτος 2026 είναι το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και είναι ευκαιρία να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων μας, που δεν είναι πια στη ζωή.

Ακόμη και αν δεν το έχετε ξανακάνει και αν διστάζετε, είναι εύκολο να ετοιμάσουμε κόλλυβα στο σπίτι και σας προκαλώ να το κάνετε.

Υπάρχουν λίγα μυστικά και χρήσιμα κόλπα, πάντα τηρώντας το έθιμο και τις θρησκευτικές παραδόσεις.

Το βασικότερο είναι η σωστή προετοιμασία του σιταριού και να καταναλωθούν τα κόλλυβα, μέσα σε 3 ημέρες, το πολύ.

Πρέπει το στάρι να μουλιάσει από την προηγούμενη μέρα, να βράσει για μισή ώρα με λίγο αλάτι και να στεγνώσει πολύ καλά, πριν ανακατευτεί με τα υπόλοιπα υλικά.

Σπιτικά κόλλυβα

Υλικά:

250 γρ. σιτάρι (μη αποφλοιωμένο)

150 γρ. άχνη ζάχαρη

50 γρ. σουσάμι

100 γρ. αμύγδαλα λευκά

100 γρ. καρύδια

1 κ.σ. κανέλα

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο ή γαρύφαλλο τριμμένο

100 γρ. σταφίδα μαύρη

1/4 ματσάκι μαϊντανό

20 γρ. αλεύρι

30 γρ. φρυγανιά τριμμένη

1 μεγάλο ρόδι

μια πρέζα αλάτι

Για τον στολισμό:

αμύγδαλα λευκά

μικρά κουφετάκια

σπόρους ροδιού

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά το σιτάρι το μουλιάζουμε για 8 ώρες, το ξεπλένουμε καλά και το βράζουμε σε άφθονο νερό με μια πρέζα αλάτι μέχρι να μαλακώσει αλλά να κρατάει λίγο (περίπου 30 λεπτά αν είναι μη αποφλοιωμένο).

Το σουρώνουμε και το βάζουμε ανάμεσα σε στεγνές πετσέτες να στεγνώσει εντελώς. Αν χρειαστεί αλλάζουμε τις πετσέτες με στεγνές για να φύγει όλη η υγρασία του σταριού.

Σε ένα στεγνό τηγάνι καβουρδίζουμε ελαφρά το σουσάμι μέχρι να βγάλει άρωμα, χωρίς να καεί. Το αφήνουμε να κρυώσει.

Χοντροκόβουμε τα αμύγδαλα και τα καρύδια με μαχαίρι.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το κρύο σιτάρι με την άχνη ζάχαρη, το σουσάμι, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και τις σταφίδες.

Προσθέτουμε το αλεύρι και τη φρυγανιά ώστε να δέσει το μείγμα αλλά να μην γίνει σαν λάσπη.

Ψιλοκόβουμε καλά τον μαϊντανό και καθαρίζουμε το ρόδι, κρατώντας σπόρους για διακόσμηση.

Ανακατεύουμε τον μαϊντανό και το περισσότερο ρόδι και βάζουμε σε μπολ, πιέζοντας ελαφρά.

Αφήνουμε τα κόλλυβα να σταθούν λίγες ώρες στο ψυγείο πριν τα διακοσμήσουμε και τα σερβίρουμε.

Στολίζουμε την επιφάνεια με άχνη ζάχαρη, αμύγδαλα, κουφετάκια και σπόρους ροδιού, σχηματίζοντας σταυρό ως είθισται.

Φυλάσσουμε στο ψυγείο και καταναλώνουμε το πολύ εντός 3 ημερών.