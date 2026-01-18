Tasteit

Το smoothie των 2 υλικών που γίνεται σε 3 λεπτά

Κρύο, κρεμώδες και χορταστικό.
Smoothie με γιαούρτι
Ηλιάνα Σκιαδά

Χρειάζεστε μόνο δύο υλικά και λιγότερο από πέντε λεπτά για να φτιάξετε αυτό το εύκολο, χορταστικό smoothie.

Το γιαούρτι με γεύση βανίλια με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, προσθέτει γλυκύτητα και κρεμώδη υφή με ελάχιστη προσπάθεια.

Η χρήση κατεψυγμένων φρούτων όπως μπανάνα ή μάνγκο εξασφαλίζει μια παχύρρευστη, λεία υφή.

Είναι πλήρες και χορταστικό πρωϊνό.

Και τόσο εύκολο που δεν έχουμε δικαιολογία για να μην το προσφέρουμε στον οργανισμό μας.

Smoothie με γιαούρτι βανίλιας

Υλικά για 2 ποτήρια:

  • 3/4 φλ. γιαούρτι βανίλιας
  • 2 γεμάτα φλ. κατεψυγμένη μπανάνα ή μάνγκο
  • 1 φλ. νερό

Εκτέλεση:

Βάζουμε το γιαούρτι, τα κατεψυγμένα φρούτα και 3/4 του φλιτζανιού νερό σε ένα μπλέντερ υψηλής ισχύος.

Χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αυξάνουμε αργά την ταχύτητα σε υψηλή και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα, περίπου 45 δευτερόλεπτα ακόμα.

Εάν το μπλέντερ δυσκολεύεται να το αναμείξει και το smoothie φαίνεται πολύ πηχτό, προσθέτουμε επιπλέον 1/4 έως 1/2 φλιτζάνι νερό για να αναμειχθεί καλύτερα.

Όλα τα μπλέντερ είναι λίγο διαφορετικά, επομένως μπορεί να χρειαστείτε λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο νερό για να πετύχετε την τέλεια υφή για το smoothie σας.

Ρίχνουμε το smoothie σε ψηλά ποτήρια και απολαμβάνουμε το αμέσως για πρωινό ή ως απογευματινό σνακ.

