Το Tudor Hall υποδέχεται τον Chef Konstantin Filippou

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, το Tudor Hall Restaurant του King George Hotel φιλοξενεί τον Konstantin Filippou, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παρουσιάσει ένα μενού πέντε σταδίων, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, στο πλαίσιο του Athens Gastronomic Forum.

Ο Konstantin Filippou συγκαταλέγεται στους διακεκριμένους σεφ της σύγχρονης ευρωπαϊκής γαστρονομίας. Με βάση τη Βιέννη και δύο αστέρια Michelin, η κουζίνα του χαρακτηρίζεται από σαφή δομή, τεχνική συνέπεια και προσεκτική διαχείριση της πρώτης ύλης. Οι ελληνικές και αυστριακές του αναφορές δεν λειτουργούν ως θεματική δήλωση, αλλά ως φυσικό υπόβαθρο μιας μαγειρικής που παραμένει αυστηρά προσανατολισμένη στη γεύση.

Για τη βραδιά στο Tudor Hall, ο Filippou υπογράφει ένα μενού που περιλαμβάνει signature πιάτα από το ομώνυμο εστιατόριό του στη Βιέννη, προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και στον ρυθμό του δείπνου. Η προσέγγιση παραμένει καθαρή και συγκεκριμένη, με έμφαση στη δομή των πιάτων και στην ισορροπία των γεύσεων, χωρίς περιττές παρεμβάσεις.

Το μενού πέντε σταδίων βασίζεται σε προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες και σύγχρονες τεχνικές, με σαφή γευστικό προσανατολισμό. Τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες κρασιού, σχεδιασμένες να συνοδεύουν το φαγητό χωρίς να το επισκιάζουν, ενισχύοντας τη ροή του δείπνου.

Ο χώρος του Tudor Hall έχει σταθερή παρουσία στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας, φιλοξενώντας συνεργασίες που εντάσσονται σε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη σύγχρονη γαστρονομία. Η συγκεκριμένη βραδιά έρχεται να ενισχύσει αυτή τη διαδρομή, με έμφαση στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό.

Πρόκειται για ένα δείπνο περιορισμένης διαθεσιμότητας, που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη fine dining εμπειρία ως πεδίο τεχνικής, σκέψης και συνέπειας.

Πληροφορίες

Tudor Hall Restaurant, King George Hotel