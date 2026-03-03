To Vibo Πειραιά υποδέχεται τέσσερις σπουδαίες μαγείρισσες τον Μάρτιο

Ο Μάρτιος στο Vibo Πειραιά έχει γυναικεία υπογραφή. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το πειραϊκό bistrot φιλοξενεί τέσσερις καταξιωμένες μαγείρισσες από την ελληνική περιφέρεια, οι οποίες αναλαμβάνουν για ισάριθμες βραδιές την κουζίνα, μεταφέροντας στον Πειραιά τη γαστρονομική μνήμη και το αποτύπωμα των τόπων τους.

Η πρωτοβουλία του Vibo φέρνει στο ίδιο τραπέζι τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, τέσσερις προσωπικές αφηγήσεις και τέσσερις κουζίνες που διαμορφώνουν, εδώ και χρόνια, τον σύγχρονο χάρτη της ελληνικής μαγειρικής. Σε κάθε βραδιά, τα πιάτα θα συνοδεύονται από κρασιά των αντίστοιχων περιοχών, τα οποία θα προσφέρονται και σε ποτήρι, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση φαγητού και τόπου.

Η αρχή γίνεται στις 4 Μαρτίου με την Αργυρώ Βάρδα, η οποία από το 2006 υπηρετεί τη σύγχρονη κρητική κουζίνα στο Ελιά & Δυόσμος στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Η εποχικότητα, τα βιολογικά χόρτα και οι παλιές συνταγές αποτελούν σταθερές της δουλειάς της. Στο Vibo μεταφέρει την Κρήτη όπως τη βιώνει: ουσιαστική και βαθιά γευστική.

Στις 7 Μαρτίου, η Γιώτα Κουφαδάκη φέρνει στον Πειραιά την εμπειρία της από τη Χαλκιδική. Από τη «Μπουκαδούρα» στη Νικήτη μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό της παραδοσιακής κουζίνας. Η κολομπαρόπιτα και οι παστουρμάδες θαλάσσης αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της ταυτότητάς της.

Στις 14 Μαρτίου, η Μαρία Κλήμη μεταφέρει τη φιλοσοφία του Το μαγαζάκι που λέγαμε στα Ιωάννινα, όπου από το 2018 συνεργάζεται αποκλειστικά με μικρούς παραγωγούς και τοπικά προϊόντα. Το παστίτσιο με μακαρούνες, κιμά προβατίνας και σάλτσα μορνέ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης.

Η αυλαία πέφτει στις 31 Μαρτίου με την Τασούλα Κουφοπούλου, που μαζί με την κόρη της Στεφανία διατηρεί από το 1995 το Το Απόμερο στα Καμινάκια Καρδίτσας. Το λεμονάτο αρνάκι στον ξυλόφουρνο, τα γεμιστά κυδώνια και η καρυδόπιτα-πουτίγκα αποτυπώνουν μια θεσσαλική κουζίνα με διαχρονικό χαρακτήρα.

Τέσσερις γυναίκες, τέσσερις διαφορετικές διαδρομές και τέσσερις βραδιές με κοινό παρονομαστή την ελληνική κουζίνα στην πράξη και όχι απλά στη θεωρία μετατρέπουν τον Μάρτιο στο Vibo Πειραιά σε μήνα αφιερωμένο στη γεύση, στη μνήμη και στη δημιουργία.

Info: Vibo Piraeus: Ναυαρίνου 10, Πειραιάς, τηλ. 2104220422