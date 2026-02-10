Tasteit

Τσικνοπέμπτη 2026: Τα παϊδάκια που αξίζει να κυνηγήσεις στην Αθήνα και μια απρόσμενη προσθήκη

Γιώτα Παναγιώτου

Η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί απλώς μια αφορμή για έξοδο. Είναι μια μέρα η οποία κρατά ζωντανό το πιο παλιό, το πιο άμεσο κομμάτι της ελληνικής γαστρονομίας που περιστρέφεται γύρω από τη φωτιά, το κρέας και  την παρέα. Αν υπάρχει ένα πιάτο που ορίζει αυτή τη γιορτή με ακρίβεια, είναι τα παϊδάκια που το ψήσιμο τους θεωρείται υπόθεση υψηλής τεχνικής. Αν γίνουν με μεράκι λίπος καραμελώνει στην κατάλληλη στιγμή και η γεύση τους γίνεται ασυναγώνιστη.

Η συγκεκριμένη ημέρα είναι η πιο λαϊκή, η πιο ανοιχτή γιορτή της Αποκριάς. Δεν χρειάζεται σκηνικό: αρκεί να υπάρχει τραπέζι, κρασί και μια ψησταριά που δουλεύει σωστά. Η τσίκνα δεν είναι απλώς «μυρωδιά». Είναι ένα συλλογικό σήμα ότι η καθημερινότητα κάνει για λίγο στην άκρη και ότι, έστω για μία βραδιά, το φαγητό επιστρέφει στον φυσικό του ρόλο που δεν είναι άλλος από το να φέρνει ανθρώπους κοντά.

Στην Αθήνα, τα παϊδάκια έχουν εξελιχθεί σε  μια μικρή εμμονή. Όχι μόνο γιατί ταιριάζουν με την ημέρα, αλλά γιατί είναι από εκείνα τα πιάτα που δεν «κρύβονται». Αν το κρέας δεν είναι σωστό, αν το ψήσιμο δεν έχει μέτρο, αν το κόψιμο δεν είναι προσεγμένο, φαίνεται αμέσως. Τα καλά αρνίσια παϊδάκια θέλουν λεπτό κόψιμο, ισορροπία στο αλατοπίπερο, δυνατή φωτιά για την πρώτη επαφή και μαστοριά για να μείνουν ζουμερά, αλλά με τραγανές άκρες.

Στο κέντρο, το Μανάρι έχει κερδίσει τη θέση του ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει το πιάτο με σοβαρότητα. Τα παϊδάκια εδώ έχουν καθαρό ψήσιμο, σωστό χρώμα, και έρχονται με την αίσθηση ότι κάποιος στην κουζίνα ξέρει πότε πρέπει να τα τραβήξει από τη φωτιά. Είναι ζουμερά και το λιπάκι τους δουλεύει υπέρ της γεύσης και δεν λειτουργεί ως βάρος. Η εμπειρία εδώ είναι αστική, αλλά η τσίκνα παραμένει σταθερά ο πρωταγωνιστής.

Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 3, Αθήνα – 21 5215 3804

Επόμενη στάση στη διαδρομή της αθηναϊκής κρεατοφαγίας είναι το Ρεμούτσικο. Αυτό το στέκι διαθέτει το είδος της φήμης που δεν χτίζεται μέσω social media, αλλά με τα χρόνια και τα γεμάτα τραπέζια. Τα παϊδάκια του τα τρως με τα χέρια χωρίς δεύτερη σκέψη: λεπτοκομμένα, σωστά ψημένα, με εκείνη τη μικρή καραμέλα στην άκρη που αφήνει το λίπος όταν πέσει πάνω στα κάρβουνα. Η αίσθηση του να φας στη σάλα του είναι κλασική, σχεδόν τελετουργική, σαν να πηγαίνεις σε μέρος που ξέρει ακριβώς τι σημαίνει Τσικνοπέμπτη.

Λεωφ. Αγίου Δημητρίου 120, Άγιος Δημήτριος – 21 0970 4515 

Closeup of grilling juicy lamb chops on grill grates. Narrow DOF.

Στον ίδιο χάρτη, ο Αορίτης που σημαίνει στην κρητική διάλεκτο «βουνίσιος», κουβαλά τη δική του αυτοπεποίθηση. Τα παϊδάκια εδώ έχουν πιο «γεμάτη» γεύση, με το κρέας από μικρά ζώα να ξεχωρίζει για τη νοστιμιά του και να αβαντάρεται από το ψήσιμο. Αν είσαι από αυτούς που θέλουν το αρνί να έχει χαρακτήρα και να μην χάνεται πίσω από καρυκεύματα, εδώ θα βρεις μια κορυφαία πρόταση για να τσικνίσεις βασιλικά.

Μαιάνδρου 15, Αθήνα – 21 0725 5699

Υπάρχουν όμως και οι ταβέρνες που δεν χρειάζονται καν εισαγωγή, γιατί τις ξέρεις πριν πας. Το Κουτούκι του Μαραθωνίτη είναι μια από αυτές. Εκεί, δίπλα στα παλιά βαρέλια, τα παϊδάκια έρχονται όπως πρέπει να έρχονται σε ένα κουτούκι: ζεστά, με ζυγισμένο αλάτι και με ψήσιμο που κρατά τον χυμό μέσα και αφήνει το λίπος να δώσει γεύση, όχι να καλύψει. Είναι το είδος του πιάτου που συνοδεύεται από κρασί χωρίς να ζητά κάτι έξτρα.

Βίνκελμαν 3 Αθήνα – 21 0701 7404

Και μετά υπάρχει ο Τσομπανάκος, που μοιάζει να λειτουργεί σαν μικρό μουσείο της παλιάς αθηναϊκής ταβέρνας. Τα παϊδάκια έχουν την αίσθηση της σταθερότητας: λεπτά, με σωστή θερμοκρασία στο κέντρο, χωρίς να στεγνώνουν, με εκείνο το λιώσιμο στο στόμα που δείχνει ότι το ψήσιμο έγινε με προσοχή. Είναι από τα μέρη που πας για να φας ακριβώς αυτό που περιμένεις και να το φας σωστά.

Ανακρεόντος 2, Καισαριανή – 21 0724 8441

Αν, πάλι, η Τσικνοπέμπτη σου ταιριάζει σε πιο σύγχρονο περιβάλλον, ο Agrios – The Dirty Butcher παίζει το παιχνίδι του κρέατος αλλιώς. Τα παϊδάκια που κόβει επιτόπου και σου προτείνει ο  Γιάννης Κουστένης είναι πεντανόστιμα. Η φιλοσοφία άλλωστε που έχει στηθεί αυτό το εστιατόριο δίνει έμφαση στην πρώτη ύλη και στο ψήσιμο με ένταση. Δεν είναι το μέρος που θα πας για την αίσθηση της παλιάς ταβέρνας, αλλά αυτό που θα επισκεφτείς όταν θέλεις να δεις το κρέας σαν εμπειρία.

Κωνσταντίνου Βεντήρη 5, Αθήνα – 697 596 4098 

Στο Περιστέρι, το Basegrill είναι από εκείνες τις διευθύνσεις που έχουν χτίσει κοινό ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουν τη σχάρα ως τέχνη. Τα παϊδάκια έχουν πάντα το σωστό κόψιμο και είναι γενναιόδωρα σε γεύση, με ψήσιμο που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγανό εξωτερικό και στο ζουμερό εσωτερικό. Την Τσικνοπέμπτη το εστιατόριο αποτελεί μια από της πιο δημοφιλείς επιλογές, οπότε η κράτηση είναι απαραίτητη.  

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 64, Περιστέρι – 21 0575 7455

Στα βόρεια, τα Πλατάνια στην Αγία Παρασκευή έχουν εκείνο το φιλόξενο στυλ που ταιριάζει ιδανικά με  την ημέρα. Τα παϊδάκια εδώ έχουν σωστό ψήσιμο, ωραίο ρόδισμα, ζουμερό κρέας που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από λίγο λεμόνι για να σταθεί. Και καλή παρέα.

Μπουμπουλίνας 31, Αγία Παρασκευή – 21 0651 0156

Και αν θέλεις μια έξοδο που να μοιάζει περισσότερο με μικρή εκδρομή, το Τζάκι στο Πολυδένδρι είναι από τις επιλογές που ταιριάζουν ιδανικά. Παραδοσιακή ταβέρνα-ψησταριά, με εξειδίκευση στα παϊδάκια και κρέας που βγαίνει στη σχάρα με φροντίδα. Εδώ τα παϊδάκια είναι το ζητούμενο: ζουμερά, με σωστό λίπος και ψήσιμο που τα αφήνει να κρατούν την υφή τους.

Λ. Ειρήνης 4, Πολυδένδρι Αττικής – 22950 52 319

Η πρωτότυπη προσθήκη που ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα της ημέρας

Η Τσικνοπέμπτη έχει μια παράξενη ελευθερία: επιτρέπει την υπερβολή, αλλά επιτρέπει και την επανερμηνεία. Εκεί μπαίνει το BREAD B.C., με μια ιδέα που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σχεδόν «ετήσιο» χαρακτήρα. Το Κρουασάν Προβατίνα επιστρέφει για τρίτη χρονιά και δεν αντιμετωπίζεται σαν εποχικό αστείο.

Είναι μια πρόταση που στέκεται πάνω σε τεχνική και ακρίβεια: η προβατίνα σιγομαγειρεύεται για 16 ώρες sous vide, ώστε να κρατήσει τη ζουμερή υφή και την ένταση της γεύσης της. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται σε πλούσια σάλτσα και μπαίνει μέσα σε αφράτο, βουτυρένιο κρουασάν.

Το τελικό αποτέλεσμα συμπληρώνεται με μαρμελάδα ντομάτας, γραβιέρα Κρήτης και γιαούρτι με μυρωδικά, δημιουργώντας μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο comfort και στο ανατρεπτικό. Διαθέσιμο από την Τσικνοπέμπτη έως και την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, αποκλειστικά στο κατάστημα BREAD B.C. και με παραγγελία μέσω Wolt.

Αγίας Παρασκευής 59, Χαλάνδρι - 2106851961

