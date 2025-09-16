Βanana bread με κομμάτια σοκολάτας στο φλιτζάνι: Ψήνεται στον φούρνο μικροκυμάτων

Τι αναζητάτε όταν έχετε βραδινές λιγούρες; Γλυκό ή αλμυρό;

Η συνηθέστερη απάντηση είναι ότι επιθυμούμε κάτι γλυκό, τη νύχτα, συνήθεια που είναι ιδιαίτερα ανθυγιεινή.

Έχει όμως και πλάκα, ως προς το τι μηχανευόμαστε να ετοιμάσουμε όταν δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλά υλικά ή κουράγιο για πολλά πολλά.

Ας πούμε μία υπερώριμη μαυρισμένη μπανάνα, ξεχασμένη στο ψυγείο, ή στη φρουτιέρα, δεν τρώγεται όπως είναι, αλλά μπορεί να γίνει banana bread σε μικρή δόση, στο φλιτζάνι.

Εφόσον ψήσουμε στο φούρνο μικροκυμάτων, το γλυκό μας θα είναι έτοιμο σε ελάχιστα λεπτά.

Βanana bread στο φλιτζάνι

Υλικά:

1 μέτρια υπερώριμη μπανάνα

1 μέτριο αυγό

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, λιωμένο

1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1/4 φλιτζάνι ( 32 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/4 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

πρέζα αλάτι

30 γρ . σταγόνες μαύρης σοκολάτας

Εκτέλεση:

Σε μια κούπα λιώνουμε την μπανάνα με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει πολτός.

Προσθέτουμε το αυγό, το λιωμένο βούτυρο και το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Ρίχνουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, μια πρέζα αλάτι και τη μαύρη σοκολάτα και ανακατεύουμε, αλλά όχι υπερβολικά.

Ψήνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων (1000 watt) για 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για 1-2 διαστήματα 10 δευτερολέπτων μέχρι να ψηθεί καλά το κέικ. Τσεκάρουμε κάθε φορά.

Η επιφάνεια θα κολλάει, αλλά δεν θα είναι υγρή και το κέικ θα φουσκώσει αρκετά.

Σερβίρουμε την μπανανοπουτίγκα όσο είναι ακόμα ζεστή, με μια μπάλα παγωτό βανίλια.