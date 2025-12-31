Viral το 2025: Yγιεινά πρωτεϊνούχα μάφιν χωρίς γλουτένη

Σάς έχω τη συνταγή για τα υγιεινά μάφιν με τυρί cottage και χωρίς γλουτένη, την οποία αναζήτησαν οι επίδοξοι μάγειρες, στον παγκόσμιο ιστό και στα social.

Πρόκειται για ένα νόστιμο και θρεπτικό σνακ, αφού δεν περιέχει αλεύρι και συμβατική ζάχαρη.

Αντίθετα παίρνει γλύκα και αρώματα, από τη ζάχαρη καρύδας και το σιρόπι σφενδάμου.

Οι πιο αγαπημένες προσθήκες, είναι φρέσκα μούρα, όπως μπλούμπερις ή ημίγλυκες σταγόνες μαύρης σοκολάτας.

Αυτά τα μάφιν είναι ιδανικά για πρωινό ή σνακ μέσα στην ημέρα ή μετά την προπόνηση.

Viral υγιεινά μάφιν πρωτεΐνης

Υλικά (για 8 μάφιν):

3 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

3/4 φλ. τυρί cottage

1/3 φλ. λιωμένο και κρύο λάδι καρύδας ή ηλιέλαιο

1 1/4 φλ. αλεύρι αμυγδάλου

1/2 φλ. φαρμακευτική πρωτεΐνη σε σκόνη (σε γεύση που μας αρέσει)

2 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

1/4 φλ. ζάχαρη καρύδας

1/2 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.σ. χυμό λεμονιού

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. φρέσκα μούρα ή σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Λαδώνουμε καλά μια φόρμα για μάφιν.

Σε ένα μιξεράκι ή μπλέντερ, χτυπάμε όλα τα υλικά, μέχρι να ενωθούν καλά και να μην υπάρχουν κομματάκια.

Ρίχνουμε όποιες προσθήκες θέλουμε, μούρα ή σοκολάτα. Εάν χρησιμοποιούμε κατεψυγμένα μούρα, τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια (ακόμα και τα μικρότερα μούρα), ώστε να μην δώσουν υπερβολική υγρασία και επηρεάσουν το ψήσιμο.

Μοιράζουμε το μείγμα στη φόρμα για μάφιν. Ψήνουμε για 20-25 λεπτά, μέχρι οι επιφάνειες να είναι σφιχτές στην αφή και μια οδοντογλυφίδα που βάζουμε μέσα να βγαίνει καθαρή.

Ελέγχουμε τα μάφιν γύρω στα 20 λεπτά, καθώς δεν θέλουμε να στεγνώσουν.

Εάν προσθέσουμε κατεψυγμένα μούρα, ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά περισσότερο ψήσιμο.

Και μην ανησυχείτε, αν ανοίξετε τα μάφιν και φαίνονται λίγο υγρά στο εσωτερικό, αυτή είναι η σωστή υφή.

Διατηρούνται σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για 5 ημέρες.