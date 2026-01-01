Viral το 2025: ζυμαρικά αλά τούρκα με σάλτσα βουτύρου

Οι χρήστες–μάγειρες του διαδικτύου, την αναζήτησαν με τρέλα όλη την χρονιά που πέρασε.

Την μοιράστηκαν με φίλους τους, την πόσταραν και ενδεχομένως την έφτιαξαν και με τα χεράκια τους.

Πρόκειται για την viral συνταγή για Turkish Pasta, δηλαδή για ζυμαρικά με σάλτσα κιμά και γιαουρτιού, λουσμένη με λιωμένο βούτυρο.

Το ευχάριστο είναι, ότι η συνταγή ζητάει, απαραιτήτως, ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι.

Σερβίρουμε τα τούρκικα ζυμαρικά με φέτες ντοματίνια, ψιλοκομμένο μαϊντανό και ξύσμα λεμονιού.

Τούρκικα ζυμαρικά

Υλικά:

450 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

5 γρ. κάρυ (περίπου 1 κ.γ.)

5 γρ. πάπρικα (περίπου 1 κ.γ.)

5 γρ. σκόνη σκόρδο (περίπου 1 κ.γ.)

5 γρ. σκόνη κρεμμύδι (περίπου 1 κ.γ.)

5 γρ. αλάτι (περίπου 1 κ.γ.)

5 γρ. πιπέρι (περίπου 1 κ.γ.)

150 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο (1 κρεμμύδι)

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

250 γρ. ριγκατόνι ή ζυμαρικά της επιλογής μας

Για τη σάλτσα βουτύρου:

30 γρ. βούτυρο (2 κ.σ.)

5 γρ. πάπρικα (περίπου 1 κ.γ.)

Για τη σάλτσα γιαουρτιού:

500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

χυμό από μισό λεμόνι

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Σοτάρουμε τον κιμά σε ένα τηγάνι πάνω σε μέτρια φωτιά, προσθέτοντας το κάρυ, την πάπρικα, τη σκόνη σκόρδου, τη σκόνη κρεμμυδιού και μπόλικο αλατοπίπερο.

Σπάμε με ξύλινη κουτάλα το κρέας να καβουρδιστεί και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ανακατεύοντας μέχρι να πάρει χρώμα.

Βράζουμε τα ζυμαρικά της επιλογής μας, σε άφθονο αλατισμένο νερό.

Για να φτιάξουμε τη σάλτσα βουτύρου, λιώνουμε το βούτυρο σε ένα τηγάνι, με την πάπρικα και ανακατεύουμε.

Για τη σάλτσα γιαουρτιού, ανακατεύουμε το στραγγιστό γιαούρτι με το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού και μια πρέζα αλάτι.

Τέλος, στήνουμε το πιάτο: μια στρώση ζυμαρικά, σάλτσα γιαουρτιού, κιμά και σάλτσα βουτύρου.