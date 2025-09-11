Χειροποίητα ψωμάκια για σάντουιτς τύπου τσιαμπάτα

Τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά, ή σκέψη μας εκτός από τους μαθητές πηγαίνει και στους γονείς – φροντιστές, που πρέπει να ετοιμάζουν τα ταπεράκια φαγητού.
Όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος, τα τελευταία χρόνια, το σπιτικό και το χειροποίητο, στο κομμάτι του κολατσιού.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αναζητούνται συνέχεια θρεπτικές λύσεις που είναι πρακτικές και που τελικά θα αρέσουν στα παιδιά και δεν θα καταλήξουν στον κάδο, στο προαύλιο.
Τα σπιτικά σάντουιτς, ήταν και είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές.
Όσο μάλιστα, η επιδίωξη για «καθαρή» διατροφή είναι ψηλά, πολλοί επιλέγουν να φτιάχνουν το ψωμί που δίνουν στα παιδιά τους, με λίγα και απλά υλικά.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τσιαμπατάκια για σάντουιτς
Υλικά:
- 200 γρ. νερό
- 5 γρ. ξηρή μαγιά
- 300 γρ. αλεύρι για τσουρέκι
- 5 γρ. αλάτι
- λίγο ελαιόλαδο, για το μπολ
Εκτέλεση:
Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το νερό και τη μαγιά, και ανακατεύουμε με σύρμα χειρός.
Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι και βάζουμε το εξάρτημα «γάντζος», για να ζυμώσει τα υλικά σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα για 10-15 λεπτά.
Βάζουμε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη, και αφήνουμε να φουσκώσει για 1 ώρα, περίπου.
Μετά από 1 ώρα, πιάνουμε τη ζύμη με τα χέρια να φύγει ο αέρας, την κάνουμε μπάλα και την βάζουμε πάλι στο μπολ.
Σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη και βάζουμε τη ζύμη στο ψυγείο όλη τη νύχτα.
Το πρωί, χωρίζουμε τη ζύμη σε 5 μπαλάκια, τα οποία πλάθουμε σε μικρά οβάλ ψωμάκια, περίπου 15 εκατοστά.
Τοποθετούμε τα ζυμαράκια σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους.
Αλευρώνουμε λίγο την επιφάνεια καλύπτουμε με καθαρή πετσέτα και τα αφήνουμε να φουσκώσουν για 1 ώρα, για να διπλασιαστούν.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C στον αέρα.
Κάνουμε μια τομή-σκίσιμο στο κέντρο και ψήνουμε τα τσιαμπατάκια για 15 λεπτά, περίπου, μέχρι να ροδίσουν.