Χρυσοί Σκούφοι 2026: τα εστιατόρια που μπήκαν φέτος στον χάρτη των διακρίσεων

Στη φετινή απονομή των Χρυσών Σκούφων 2026 στο Grand Hyatt Athens, που συνοδεύτηκαν από ένα dîner de gala με την υπογραφή των κορυφαίων σεφ Αθηναγόρα Κωστάκου και Βασίλη Μουρατίδη, πέντε νέες αφίξεις μπήκαν για πρώτη φορά στη λίστα των διακρίσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας. Δύο νέα εστιατόρια στην Αθήνα απέσπασαν Χρυσό Σκούφο, ενώ ακόμη τρεις νέες παρουσίες τιμήθηκαν με διάκριση Top Notch, εμπλουτίζοντας τον γαστρονομικό χάρτη της χώρας.

Τα new entries

Ο θεσμός των Χρυσών Σκούφων, που συμπληρώνει περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνεχούς αξιολόγησης της ελληνικής εστιατορικής σκηνής, συνεχίζει να καταγράφει την εξέλιξη της υψηλής κουζίνας στη χώρα. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου στο Grand Hyatt Athens, βραβεύτηκαν συνολικά 45 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα, ενώ αρκετά από αυτά εισήλθαν για πρώτη φορά στη λίστα των διακρίσεων.

Στην κατηγορία των νέων Χρυσών Σκούφων, δύο αθηναϊκά εστιατόρια κέρδισαν για πρώτη φορά τη σημαντική αυτή διάκριση:

Onuki Athens – Αθήνα

Ιαπωνική κουζίνα

Σεφ: Σταμάτης Σκριάπας

Το εστιατόριο που άνοιξε στο συγκρότημα The Ilisian φέρνει στην Αθήνα τη γαστρονομική φιλοσοφία του βραβευμένου Onuki Costa Navarino. Η κουζίνα του αντλεί έμπνευση από διαφορετικές περιοχές της Ιαπωνίας, με πιάτα που βασίζονται στο umami, στην εποχικότητα των υλικών και στον σεβασμό των παραδοσιακών τεχνικών.

Veri Table – Αθήνα

Γαλλική κουζίνα

Σεφ: Alain Parodi

Το κομψό γαλλικό bistro του έμπειρου chef-patron Alain Parodi κινείται πιστά στον κλασικό γαστρονομικό κανόνα της γαλλικής κουζίνας. Το μενού περιλαμβάνει πιάτα όπως κόκκινες γαρίδες με πουρέ γλυκοπατάτας, χτένια Saint-Jacques, τερίνα φουαγκρά με κυδώνι και λαγό à la royale, προσεγγίζοντας τη γαλλική παράδοση με ακρίβεια και τεχνική αρτιότητα.

Τα νέα Top Notch της χρονιάς

Παράλληλα με τους Χρυσούς Σκούφους, η κατηγορία Top Notch αναδεικνύει εστιατόρια με έντονη προσωπικότητα και δημιουργική κουζίνα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γαστρονομική τους ταυτότητα.

Στη φετινή λίστα προστέθηκαν τρεις νέες παρουσίες:

Agora – Σύμη

Σύγχρονη ελληνική κουζίνα

Σεφ: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Στην ταράτσα του boutique ξενοδοχείου The Old Market, το εστιατόριο τοποθετεί τη Σύμη στον σύγχρονο γαστρονομικό χάρτη. Ο σεφ Χρήστος Σιδηρόπουλος παρουσιάζει μια προσωπική εκδοχή της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, με εμπειρία από σημαντικές κουζίνες του Λονδίνου και της Αθήνας.

Makris Elounda – Κρήτη

Σύγχρονη κουζίνα

Executive chef: Πέτρος Δήμας

Το κρητικό μέλος της οικογένειας Makris αναπτύσσεται γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου Domes of Elounda, με θέα στη Σπιναλόγκα. Ο Πέτρος Δήμας παρουσιάζει μια πιο άμεση εκδοχή της μοντέρνας κουζίνας του, με δημιουργικά πιάτα και θεατρικές παρουσιάσεις.

Ora By Ettore Botrini – Αθήνα

Σύγχρονη ελληνική κουζίνα

Executive chef: Έκτορας Μποτρίνι

Σεφ: Φάνης Καραδήμας

Στο κεντρικό εστιατόριο του πολυτελούς resort, η κουζίνα μεταφράζει ελληνικές μνήμες σε σύγχρονες συνθέσεις με τεχνική ακρίβεια και ισορροπία γεύσεων, ενώ τα επιδόρπια ολοκληρώνουν την εμπειρία με λεπτότητα και ακρίβεια.

Τα εστιατόρια που ξεχώρισαν στη φετινή απονομή

Η φετινή απονομή των Χρυσών Σκούφων 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, με εστιατόρια από την Αθήνα, τα νησιά και τη βόρεια Ελλάδα να συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες και διακρίσεις. Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε για 14η συνεχόμενη χρονιά το Etrusco στην Κέρκυρα, η ναυαρχίδα του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, το οποίο διατήρησε τον τίτλο του κορυφαίου εστιατορίου της χώρας με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν το Botrini’s Athens και το Delta, που συγκέντρωσαν 16,5/20, με τον Μποτρίνι να παρουσιάζει στην αθηναϊκή του έδρα μια προσωπική κουζίνα που συνδέει ελληνικές και ιταλικές γαστρονομικές αναφορές, ενώ στο Delta ο σεφ Γιώργος Παπαζαχαρίας συνεχίζει την conceptual και βιώσιμη προσέγγιση του εστιατορίου στο ΚΠΙΣΝ. Συνολικά 45 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα απέσπασαν Χρυσό Σκούφο, αποτυπώνοντας τη γεωγραφική και δημιουργική πολυμορφία της σύγχρονης ελληνικής υψηλής γαστρονομίας.

Η Αθήνα συγκέντρωσε 17 βραβευμένα εστιατόρια, ενώ σημαντική παρουσία είχαν και οι γαστρονομικοί προορισμοί των νησιών: το Αιγαίο κατέγραψε 14 Χρυσούς Σκούφους, με τη Σαντορίνη να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πυκνότητα διακρίσεων, ενώ τα Επτάνησα και η Χαλκιδική συμπλήρωσαν την εικόνα με 6 και 4 βραβευμένα εστιατόρια αντίστοιχα. Στη φετινή λίστα, όπως ήδη είπαμε παραπάνω, προστέθηκαν για πρώτη φορά δύο νέα εστιατόρια, το Onuki Athens και το Veri Table, ενώ τέσσερις γαστρονομικές διευθύνσεις επανήλθαν στη λίστα των διακρίσεων: το Varoulko Santorini, το Petra Restaurant στη Σαντορίνη, το Matsuhisa Mykonos και το Fiore στη Ζάκυνθο. Παράλληλα απονεμήθηκαν 19 διακρίσεις Top Notch, ενώ Chef Pâtissier της χρονιάς αναδείχθηκε ο Γιάννης Κίκιρας και το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στο αθηναϊκό Sushimou του Αντώνη Δρακουλαράκου. Η κορυφή της κατάταξης δίνει το πλαίσιο της φετινής απονομής, όμως η εικόνα της χρονιάς συμπληρώνεται και από μια ευρύτερη ομάδα εστιατορίων που κινούνται σταθερά στις υψηλές βαθμολογίες του θεσμού και διαμορφώνουν το δυναμικό τοπίο της σύγχρονης ελληνικής εστιατορικής σκηνής.

Οι υψηλές βαθμολογίες

Αμέσως μετά τις πρώτες θέσεις, μια σειρά εστιατορίων με βαθμολογίες που κινούνται στη ζώνη του 16/20 και του 15,5/20 επιβεβαιώνει το επίπεδο της ελληνικής γαστρονομίας. Στην Αθήνα, το Pelagos στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, υπό την καθοδήγηση του σεφ Lucca Piscazzi, συνεχίζει να εκφράζει μια σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με έντονη ιταλική επιρροή, ενώ το Soil του Τάσου Μαντή παραμένει ένα από τα πιο προσωπικά εστιατόρια της αθηναϊκής σκηνής, με έμφαση στην εποχικότητα και τη στενή σχέση με την πρώτη ύλη. Στην ίδια δυναμική βαθμίδα συναντά κανείς επίσης τη Σπονδή, ένα από τα ιστορικά εστιατόρια της πόλης, καθώς και το Makris Athens στο Θησείο, που αναπτύσσει μια σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής κουζίνας. Στους νησιωτικούς προορισμούς, εστιατόρια όπως το Lauda Restaurant στη Σαντορίνη, το Matsuhisa Mykonos και το Elements Restaurant (Σαντορίνη) συνεχίζουν να διαμορφώνουν το γαστρονομικό προφίλ των ελληνικών προορισμών υψηλής φιλοξενίας, ενώ και το Hervé Restaurant στα Πετράλωνα ακολουθεί την ίδια λαμπερή πορεία. Μέσα από τις συγκεκριμένες διακρίσεις αποτυπώνεται το εύρος και η δυναμική της σύγχρονης ελληνικής haute cuisine, όπου η τεχνική, οι τοπικές πρώτες ύλες και η προσωπική μαγειρική ταυτότητα των σεφ συνθέτουν ένα διαρκώς εξελισσόμενο γαστρονομικό τοπίο.

Η δυναμική της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας

Οι νέες αυτές προσθήκες αποδεικνύουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο την εξέλιξη της εστιατορικής σκηνής της χώρας, με τις διεθνείς επιρροές, τις σύγχρονες τεχνικές και τις ελληνικές πρώτες ύλες να συνυπάρχουν σε ένα περιβάλλον δημιουργικής αναζήτησης. Επιπλέον, η παρουσία νέων εστιατορίων τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά της στον διεθνή χάρτη.