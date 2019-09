Οι παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποίησαν την επίσημη φωτογράφιση της ομάδας, λίγο πριν το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει… τρελά κέφια.

NBA: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στους Μπακς για Αντετοκούνμπο!

Ο “Greek freak” έδειξε τις χορευτικές του ικανότητες, ενώ φωτογραφήθηκε με ένα ένα μικρό ομοίωμα του, στο οποίο εμφανίζεται να κρατά το βραβείο του MVP

Giannis' first look at his MVP bobblehead:

"I like this one!" pic.twitter.com/k0yrm9jVbF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 24, 2019