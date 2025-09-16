Chery Tiggo 7 1.5 Plug-in hybrid – Δοκιμή: Κινείται και ηλεκτρικά, είναι αποδοτικό και προσιτό

Έχοντας οδηγήσει σε διάστημα λίγων ημερών τις δύο εκδόσεις του Chery Tiggo 7, τη μια με τον θερμικό κινητήρα, αμιγώς βενζικοκίνητη και την άλλη με θερμικό κινητήρα και ηλεκτρομοτέρ που φορτίζεται και από εξωτερική πηγή, πήρα μια δυνατή γεύση από την κινεζική μάρκα που έχει κάνει πρόσφατα την εμφάνισή της στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, κάνοντας συγκρίσεις, και για να ξεκινήσω με αυτό, η πλάστιγγα προτίμησης γέρνει προς την Plug-in hybrid έκδοση, αν και η μεταξύ τους διαφορά στην τιμή, με τον ίδιο εξοπλισμό, είναι 4.500 ευρώ.

Όμως, αν σκεφτείς τα οφέλη, ότι μπορείς να κυκλοφορείς καθημερινά σε αστικό περιβάλλον μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, που είναι πιο φθηνή, τότε αξίζει η παραπάνω επένδυση.

Το Tiggo 7 Plug-in hybrid, σε σχέση με την απλή έκδοση, εμφανισιακά έχει μηδαμινές αλλαγές. Δηλαδή θα χρειαστεί μεγάλη παρατηρητικότητα για να δεις ότι η μάσκα στην PHEV έκδοση είναι κλειστή και γυαλιστερή, με λίγο διαφορετικό μοτίβο ως προς τα διαμαντάκια. Ωστόσο, επειδή το θερμικό μοτέρ που υπάρχει κάτω από το καπό πρέπει να ψυχθεί, στο κάτω μέρος της μάσκας υπάρχει εισαγωγή αέρα.

Ένα ακόμα σημείο που κάνει τη διαφορά, είναι η ύπαρξη των γραμμάτων Plug-in hybrid στο πίσω δεξί μέρος της πόρτας.

Κατά τα λοιπά, τα δύο μικρομεσαία C-SUV είναι ίδια, ακόμα και στις… ζάντες, με 4,553 μ. μήκος, 1,862 μ. πλάτος και 1,696 μ. ύψος.

Κι επειδή ακόμα δεν κυκλοφορούν πολλά Chery, τραβά και τα βλέμματα, κυρίως για να δουν τι μάρκα είναι.

Οι προβολείς LED με τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED, και τα LED πίσω, από τη μια άκρη στην άλλη, δίνουν ένα στίγμα, ενώ η καμπίνα της έκδοσης Plug-in hybrid είναι ακόμα πιο πολυτελής έναντι της απλής, θερμικής έκδοσης.

Η απομίμηση ανθρακονημάτων στο ταμπλό, τα μαλακά πλαστικά, τα καθίσματα από συνθετικό δέρμα και ο κρυστάλλινος λεβιές, συνθέτουν ένα αρκετά καλόγουστο εσωτερικό, που διαθέτει τις δύο οθόνες 12,3 ιντσών η κάθε μία, με πλήρη ψηφιακή τεχνολογία.

Το επίπεδο πάτωμα, καθώς δεν υπάρχει κεντρικό τούνελ εξυπηρετεί άνετα πέμπτο ενήλικα επιβάτη, υπάρχουν διάσπαρτοι αποθηκευτικοί χώροι και ένα πορτ-μπαγκάζ 500 λίτρων, που χωρά πολλές αποσκευές κι αυτό καταγράφεται στα θετικά.

Τώρα, στα μηχανικά μέρη, το Tiggo 7 Plug-in hybrid εφοδιάζεται με ένα turbo μοτέρ βενζίνης 1.5lt και με ένα ηλεκτρομοτέρ, που συνδυαστικά φθάνουν σε απόδοση τους 279 ίππους με ροπή 365 Nm. Το σύστημα συνεργάζεται με ένα 7άρι αυτόματο κιβώτιο, με την κίνηση να μεταφέρεται στον μπροστινό άξονα, επιταχύνοντας σε 8,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να ορίζεται στα 180 χλμ./ώρα.

Η έλξη είναι πολύ καλή για το βάρος του αμαξώματος που αγγίζει σχεδόν τους 2 τόνους, λόγω και της ύπαρξης της μπαταρίας των 18,3 kWh, που μπορεί να χαρίσει ηλεκτρική αυτονομία έως περίπου 65 χλμ. Δεν είναι πολλά, όταν υπάρχουν Plug-in hybrid που ξεπερνούν τα 100 χλμ., όμως τη δουλειά σου θα την κάνεις σε αστικές συνθήκες.

Το ενδιαφέρον με το Tiggo7 PHEV είναι να περιεργαστείς τους διακόπτες πέριξ του λεβιέ στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Με τον περιστροφικό διακόπτη Mode, αλλάζεις από Eco σε Normal ή Sport, για να οδηγείς κατά το δοκούν, οικονομικά ή με περισσότερο γκάζι.

Με δύο άλλους διακόπτες αν επιλέξεις τον EV τότε κινείσαι μόνο με ηλεκτρική ενέργεια εφόσον υπάρχει απόθεμα στη μπαταρία – διαφορετικά γυρίζει μόνο του το σύστημα στο HEV, το οποίο μπορείς να επιλέξεις κι εσύ αν θέλεις ισχύ και ροπή και από τα δύο μοτέρ, με περισσότερη κατανάλωση βενζίνης.

Ένας άλλος διακόπτης στην κονσόλα, σου επιτρέπει να βλέπεις στην οθόνη, περιμετρικά το όχημα από όλες τις κάμερες.

Τώρα, μέσω της οθόνης πολυμέσων μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε τρία προγράμματα διαχείρισης του αποθέματος της μπαταρίας: Initial, Smart, Forced, δηλαδή αν θέλεις να έχεις περισσότερη ή λιγότερη, ενώ υπάρχουν και τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, όμως σε καμία περίπτωση δεν έχεις one-pedal drive, δηλαδή οδήγηση κυρίως με το πεντάλ του γκαζιού.

Για την κατανάλωση υπάρχουν πολλές παράμετροι. Αν κυκλοφορείς στην πόλη έως 65 χλμ. κινείσαι μόνο με ρεύμα. Συνδυαστικά στο HEV θα έχεις κοντά στα 2,5 λίτρα στα 100 χλμ., μέχρι να αδειάσει η μπαταρία, και μετά θα είσαι γύρω στα 7 λίτρα στα 100 χλμ. κι όσο πατάς γκάζι πάνω από τα 120 χλμ./ώρα, τσιμπάει παραπάνω.

Οδηγώντας αισθάνεσαι το βαρύ πάτημα του αυτοκινήτου, η ανάρτηση είναι καλή, το τιμόνι θα το ήθελα πιο ακριβές, χωρίς να προβληματίζει ιδιαίτερα και τα 18 εκατοστά απόστασης από το έδαφος σε κάνουν να θέλεις να πας παντού στα βουνά.

Η Chery προικίζει το Tiggo 7 Plug-in hybrid με πλειάδα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, ωστόσο του έδωσαν 4 και όχι 5 αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης του EuroNCAP, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την ασφάλεια που προσφέρει, απλά υπολείπεται ελαφρώς σε χαρακτηριστικά.

Στην Ελλάδα κοστίζει από 35.990 ευρώ, έχει τα οφέλη της εταιρικής χρήσης για τους κατόχους του, ενώ η εισαγωγική εταιρεία SPANOS το προσφέρει πέραν της εργοστασιακής εγγύησης των 7 ετών ή 150.000 χλμ., με ακόμα 5 χρόνια εγγύηση, αλλά με ίδιο διάστημα χιλιομέτρων.