Delta: Πτήση έριξε καύσιμα πάνω… σε σχολείο! Τραυματίστηκαν παιδιά!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε με πτήση της Delta Airlines στις ΗΠΑ…

Η πτήση DL89 που απογειώθηκε από το Λος Άντζελες με προορισμό την Σανγκάη, ανέφερε ένα μηχανικό πρόβλημα. Το Boeing 777-200ER “ανέβηκε” στα 7.775 πόδια πριν παρθεί η απόφαση να επιστρέψει στο αεροδρόμιο LAX.

Οι πιλότοι, μάλιστα, αποφάσισαν να “πετάξουν” καύσιμα ώστε να μειώσουν το βάρος και να γίνει αναγκαστική προσγείωση.

17 παιδιά και έξι ανήλικες παραπονέθηκαν πως είχαν ενοχλήσεις και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες…

Οι πυροσβέστες «προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ποια ήταν η ουσία που έπεσε από το αεροπλάνο, αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για οσμή καυσίμων στην περιοχή», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες στο Twitter.

Στο σχολείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες και διασώστες προκειμένου να φροντίσουν τους τραυματίες.

Η πυροσβεστική δεν διευκρίνισε για ποιο σχολείο πρόκειται. Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα Los Angeles Times, είναι το Δημοτικό της Παρκ Άβενιου, στο προάστιο Κάνταχι, από το οποίο περνούν τα αεροπλάνα στην πορεία τους για να προσγειωθούν στο LAX.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι περιπολικά, με αναμμένους τους φάρους, ακολουθούσαν το αεροπλάνο ενώ προσγειωνόταν στο LAX.

