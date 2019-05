Φιλιππίνες: Ολλανδός φωτογράφος σκοτώθηκε από τζιχαντιστές όταν πήγε να αποδράσει!

Ο Έβολντ Χορν, φωτογράφος πτηνών, σκοτώθηκε από τους απαγωγείς του, μέλη της οργάνωσης Αμπού Σαγιάφ, όταν προσπάθησε να δραπετεύσει στη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων και των ανταρτών στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ο στρατηγός Ντιβίνο Ρέι Παμπάγιο

“Έπειτα από 1,5 ώρα μαχών, οι στρατιώτες βρήκαν το πτώμα του Χορν και αυτό της Μινγκαγιάν Σαχιρόν”, της δεύτερης συζύγου του Ραντουλάχ Σαχιρόν, υψηλόβαθμου στελέχους της Αμπού Σαγιάφ, πρόσθεσε ο Παμπάγιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επικηρύξει τον Σαχιρόν με 1 εκατομμύριο δολάρια μετά την εμπλοκή του στην απαγωγή Αμερικανών τουριστών το 2001.

Reuters: "Dutch hostage in Philippines killed while trying to escape from militants." https://t.co/Z76yhqRrps

— Evan Kohlmann (@IntelTweet) May 31, 2019