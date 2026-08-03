Ελλάδα

Φωτιά στο Αιγάλεω, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην οδό Ορφέως - Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο δεν είχαν ακόμη φτάσει οχήματα της Πυροσβεστικής
Φωτιά στο Αιγάλεω, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026) στην οδό Ορφέως, στο Αιγάλεω, σε μικρή απόσταση από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκαλώντας κινητοποίηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά στο Αιγάλεω, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, βρισκόταν σε εξέλιξη, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν φτάσει στο σημείο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την έκτασή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
131
107
107
94
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυψέλη: Το βίντεο που «έκαψε» τον 26χρονο για τη δολοφονία της 38χρονης – Μετέφερε τη βαλίτσα με τη σορό
Ο κατηγορούμενος απολογείται την Τετάρτη (05.08.2026) - Τον επιβαρύνουν οι κάμερες ασφαλείας, η χρήση των τραπεζικών καρτών του θύματος και η κατάθεση της συντρόφου του
Η 38χρονη Βρετανίδα που η σορός της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη
Λαύριο: Χειροπέδες σε 56χρονο για παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανήλικης – Η μητέρα φέρεται να εξανάγκαζε την κόρη της να συμμετέχει
Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε μέσω βιντεοκλήσης πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα στις οποίες εξαναγκαζόταν η 12χρονη
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Newsit logo
Newsit logo