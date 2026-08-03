Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026) στην οδό Ορφέως, στο Αιγάλεω, σε μικρή απόσταση από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκαλώντας κινητοποίηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά στο Αιγάλεω, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, βρισκόταν σε εξέλιξη, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν φτάσει στο σημείο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την έκτασή της.