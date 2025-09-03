Χωρίς κατηγορία

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα σε φιλικό παιχνίδι

Ευκαιρία για δοκιμές και πιθανό ντεμπούτο του Μάρκο Γκρούγιτς με τους «κιτρινόμαυρους»
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Η ΑΕΚ με αφορμή τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων θα δώσει φιλικό παιχνίδι τη Δευτέρα (8/9/25) απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Άλλωστε η ΑΕΚ μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου έχει να δώσει 23 ματς σε Super League, Κύπελλο Ελλάδας και Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να διαχειριστεί τα παιχνίδια και φυσικά τους παίκτες του ενόψει των αναμετρήσεων.

Στο φιλικό ο Μάρκο Γκρούγιτς αναμένεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ενώ δεν αποκλείεται να παίξουν και παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής, όπως φυσικά και όσοι δεν είναι διεθνείς με τις Εθνικές τους ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον ΠΑΣ Γιάννινα προπονητής είναι ο Νίκος Κούστας, με θητεία στην ΑΕΚ Β’.

