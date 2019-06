Η ξανθιά εισβολέας του τελικού… απάντησε! Έφτιαξε twitter μετά τον αποκλεισμό στο Instagram

Η Κίνσεϊ Βολάνσκι έγινε παγκοσμίως διάσημη το βράδυ του Σαββάτου, μετά την εισβολή της στον… τελικό του Champions League, γεγονός το οποίο εκτίναξε τον αριθμό των follower της στο Instagram (από τις 335.000 στα 2,5 εκατομμύρια).

Γυμνή εισβολέας: «Εκτόξευση» στο instagram! Έγινε διάσημη σε μία βραδιά [vids, pics]

Το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο αποφάσισε στη συνέχεια να την “μπλοκάρει”, προφανώς λόγω της διαφήμισης που προσπάθησε να κάνει μέσα από την εισβολή της στο Τότεναμ – Λίβερπουλ.

Σάλος με τη γυμνή εισβολέα! Τη μπλόκαρε το instagram

Αυτό όμως δεν “λύγισε” την Βολάνσκι. Η Ρωσίδα “επέστρεψε” στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά το Twitter.

Η 22χρονη άνοιξε προσωπικό λογαριασμό στο twitter και έκανε μάλιστα και τα πρώτα της “τιτιβίσματα” από την Ίμπιζα, σχολιάζοντας την… εκτόξευση της στα social media.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked…… just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019