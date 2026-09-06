Τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής

Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 06.09.2026 στην Κομοτηνή.

Το τροχαίο στην Κομοτηνή έγινε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον νεαρό οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, που έχει αναλάβει την προανάκριση.