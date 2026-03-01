Χωρίς κατηγορία

MotoGP: Η υψηλή θερμοκρασία και τα επιθετικά κράσπεδα έφεραν το κλατάρισμα στον Marc Marquez

Αρκετοί αναβάτες ανέφεραν προβλήματα με τα ελαστικά στην Ταϊλάνδη
Δημήτρης Μπαλής

Τη στιγμή που ο Μαρκ Μάρκεθ, ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati, ήταν πολύ κοντά στο Ραούλ Φερνάντεθ ώστε να τον περάσει για να πάρει την 3η θέση στο βάθρο, του πρώτου Grad Prix στο MotoGP, ο περσινός πρωταθλητής έπαθε κλατάρισμα που τον οδήγησε στην εγκατάλειψη.

Μια πραγματικά πολύ άσχημη στιγμή για τον Ισπανό, ο οποίος και χθες στον αγώνα Sprint τιμωρήθηκε για υπερβολική κίνηση προς τον Πέδρο Ακόστα που τον έβγαλε εκτός πίστας, χάνοντας τη νίκη για να πάει στον αναβάτη της ΚΤΜ.

Μέσα στην ατυχία του ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν τυχερός διότι δεν έπεσε με την ταχύτητα που είχε, καθώς το ελαστικό ξεφούσκωσε απότομα και εν μέρει βγήκε από τη ζάντα που φάνηκε κι αυτό χτυπημένη.

 

 
 
 
 
 
Και ο Ζοάν Μιρ με τη Honda είχε κλατάρισμα, αλλά όχι με τόση ένταση, ενώ και ο Χόρχε Μαρτίν χθες με την Aprilia έπαθε κάτι ανάλογο.

Ο επικεφαλής της Michelin στο MotoGP, Πιέρο Ταραμάσο, ανέφερε ότι ο συνδυασμός επιθετικών κράσπεδων και ακραίων θερμοκρασιών στην πίστα, αυτό το Σαββατοκύριακο δημιούργησε το πρόβλημα.

Marc_Marquez_tyre_GettyImages-2264168446

«Χτύπησε στο κράσπεδο, ο τροχός λύγισε, οπότε βγήκε ο αέρας και το ελαστικό», δήλωσε ο Ταραμάσο στο Canal+, για τον Μαρκ Μάρκεθ, επισημαίνοντας ότι το υλικό του ελαστικού είναι πολύ μαλακό και τα κράσπεδα είναι πολύ επιθετικά.

Μάλιστα και ο διευθυντής της Ducati, Ντάβιντε Ταρντότσι, είπε ότι δεν είχε ξαναδεί παρόμοια αποτυχία στην εποχή του στο MotoGP.

