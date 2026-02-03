Νίκος Δένδιας στο Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο επαφών διεθνούς εμβέλειας με πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII» (Φόρουμ των Δελφών), όπου τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα γεωπολιτικής και ασφάλειας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό με τους συμμετέχοντες του Forum, «είχα την ευκαιρία να αναδείξω τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έφθασε στην Ουάσιγκτον το απόγευμα της Δευτέρας (02.02.2026), πραγματοποιώντας σειρά πολιτικών επαφών με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Στη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στη συνέχεια, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).