ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Ο «δικέφαλος» πήρε τη νίκη που έψαχνε και οι Αρκάδες απογοήτευσαν ξανά

Μετά από ένα ματς που… πόνεσαν τα μάτια μας στη μεγαλύτερη διάρκειά του, ο ΠΑΟΚ -με απουσίες και χωρίς ενέργεια- νίκησε μέσα στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης (2-0) με τα γκολ των Χατσίδη και Ζίβκοβιτς. Η είσοδος του κεφάτου Κωνσταντέλια στο 74′ βελτίωσε την εικόνα του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στη Super League, μετά από τρεις σερί ισοπαλίες και έφτασε τους 53 βαθμούς (στο -3 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ). Ο Αστέρας Τρίπολης απ’ την άλλη είχε μια… ανεμική παρουσία στο ματς, παρέμεινε στους 16 βαθμούς, στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -5 από Παναιτωλικό και ΑΕΛ.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ έχει ένα ματς λιγότερο, το εξ αναβολής με την Κηφισιά το οποίο θα δώσει την ερχόμενη Τετάρτη (04.03.2026) στο γήπεδο της Νεάπολης, ενώ την ερχόμενη Κυριακή θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό, στο τελευταίο ντέρμπι της κανονικής σεζόν της Super League.

Δείτε το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Με τη συμπλήρωση 23 δευτερολέπτων από την έναρξη του αγώνα, ο Αστέρας Τρίπολης σκόραρε, όμως το γκολ -σωστά- ακυρώθηκε, καθώς υπήρχε οφσάιντ του Μακέντα -που είχε την ασίστ- στην αρχή της φάσης. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πολύ γρήγορα σε θέση άμυνας και μόλις στο 7′ ο ΠΑΟΚ απλοποίησε τη θέση του. Μετά από συνδιαμσό των γηπεδούχων, ο Μπιάνκο νικήθηκε από τον Χατζηεμμανουήλ, αλλά ο Χατσίδης τον εκτέλεσε από κοντά με δυνατό σουτ και έκανε το 1-0.

Μετά το γκολ που πέτυχε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη μεγάλη φάση, όμως διατηρεί τον έλεγχο και έδωσε την εντύπωση ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία των Αρκάδων. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, με το ρυθμό του ματς να πέφτει. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν διάθεση να πιέσουν αλλά η πρώτη επικίνδυνη στιγμή τους στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 40′, με το σουτ του Μακέντα από πλεονεκτική θέση να σταματάει στο απλωμένο πόδι του Βολιάκο.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα και στην επανάληψη, χωρίς να βγάζει… ενέργεια, προκειμένου να γίνει απειλητικός. Ο Αστέρας Τρίπολης έπαιξε αρκετά πίσω από τη σέντρα, στο χώρο που αμύνθηκε και το ματς άργησε να πάρει… μπρος.

Στο 61΄η προσπάθεια του Χατσίδη που μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, με τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει με υπερένταση. Στο επόμενο λεπτό, 62′ Μπιάνκο έπιασε ωραίο σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Η είσοδος του Κωνσταντέλια στο ματς στο 73′ έκανε πιο “όμορφο” τον ΠΑΟΚ. Στο επόμενο λεπτό ο Χατζηεμμανουήλ έβγαλε το πλασέ του, ενώ στο 74′ συμμετείχε στο γκολ που πέτυχε ο Ζίβκοβιτς, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Η βελτίωση του ΠΑΟΚ έφερε τελικά το 2-0, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Στο 89′ και αμέσως μετά την είσοδό του στο ματς, ο Μύθου πήρε την κάθετη του Ζαφείρη, βγήκε από τα αριστερά και γύρισε στο ύψος του πέναλτι, όπου ο Ζίβκοβιτς με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στην τελευταία φάση του αγώνα (90+4′) ο Μιχαηλίδης προσπάθησε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, με τον Χατζηεμμανουήλ να αποκρούει με γροθιές.