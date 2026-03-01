ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης live για την 23η αγωνιστική στη Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, λίγες ημέρες μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και έχοντας μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με τρεις αγώνες για τη Super League μέσα σε οκτώ ημέρες. Οι Αρκάδες βρίσκονται προτελευταίοι στη βαθμολογία και μπλεγμένοι για τα καλά στη μάχη της παραμονής.