Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης live για την 23η αγωνιστική στη Super League

Μετά από 3 σερί ισοπαλίες, ο «δικέφαλος» θέλει να επιστρέψει στα «τρίποντα» στη Super League
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
23η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Παπαπέτρου, VAR: Ευαγγέλου
1 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, λίγες ημέρες μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και έχοντας μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με τρεις αγώνες για τη Super League μέσα σε οκτώ ημέρες. Οι Αρκάδες βρίσκονται προτελευταίοι στη βαθμολογία και μπλεγμένοι για τα καλά στη μάχη της παραμονής.

19:31 | 01.03.2026

Βόλος - ΑΕΚ 2-2 ΤΕΛΙΚΟ με buzzer beater του Ρέλβας

19:30 | 01.03.2026
30'

Στο έδαφος βρέθηκε ο Δεληγιαννίδης, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνεχίζει

19:24 | 01.03.2026

Μετά το γκολ που πέτυχε, ο ΠΑΟΚ  δεν έχει τη μεγάλη φάση, όμως διατηρεί τον έλεγχο και δίνει την εντύπωση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία των Αρκάδων

19:24 | 01.03.2026
25'

Σε θέση οφσάιντ ο Μακέντα

19:14 | 01.03.2026
24'

Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ματς. Δεν πιέζεται και ψάχνει το δεύτερο γκολ

19:14 | 01.03.2026
13'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ζαφείρης έκανε το σουτ, με τον Χατσίδη να κάνει νέο σουτ και να στέλνει τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

19:10 | 01.03.2026

Το Βόλος - ΑΕΚ είναι στο 2-1 στο 77'. Ακυρώθηκε πριν λίγο γκολ της Ένωσης

Ο Ρότα
Βόλος – ΑΕΚ live για την 23η αγωνιστική της Super League
Ψάχνει τη νίκη η ομάδα του Νίκολιτς μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ
19:05 | 01.03.2026
7'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 με τον Χατσίδη

Σέντρα του Κένι από δεξιά, τακουνάκι του Γερεμέγιεφ, η μπάλα κατέληξε στον Μπιάνκο, αυτός σούταρε με τον Χατζηεμμανουήλ να αποκρούει και τον Χατσίδη στο ριμπάουντ να ευστοχεί σε κενή εστία

19:05 | 01.03.2026
Λίγο πριν, στο 4'

ο Καμαρά είχε μια άστοχη κεφαλιά

19:01 | 01.03.2026
5'

Μακρινό σουτ του Καλτσά, μπλόκαρε εύκολα ο Τσιφτσής

19:01 | 01.03.2026

Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης στα 23 δευτερολεπτα από την έναρξη του αγώνα που ακυρώθηκε για ξεκάθαρο οφσάιντ στην αρχή της φάσης - Οι περισσότεροι παίκτες των γηπεοδύχων δεν ακολούθησαν τη φάση

18:59 | 01.03.2026
"Σέντρα" στο ματς
18:57 | 01.03.2026

Ο Αστέρας Τρίπολης άφησε λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4, τιμώντας τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

18:54 | 01.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

18:53 | 01.03.2026

Διαιτητής: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης (Ημαθίας), Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)

Τέταρτος: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)

AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

18:52 | 01.03.2026

Στο ματς του πρώτου γύρου ο ΠΑΟΚ είχε αφήσει δύο βαθμούς στην Τρίπολη καθώς αναδείχτηκε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα

18:51 | 01.03.2026

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Μίτροβιτς, Καλτσάς, Μακέντα

Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Γιοακίνι, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Τσίκο, Άλχο, Πομόνης, Μεντιέτα, Αλάγκμπε, Χαραλαμπόγλου, Κετού

18:51 | 01.03.2026
18:49 | 01.03.2026

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τσαχτσίδης, Γερεμέγεφ

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσεθ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Μπάλντε, Μύθου, Γιακουμάκης

18:49 | 01.03.2026

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έχοντας πολλές και σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί, επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Τέιλορ, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι τετράδα άμυνας, τους Ζαφείρη, Καμαρά στον άξονα και τους Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδη πίσω από τον πιο προωθημένο Γερεμέγεφ

18:48 | 01.03.2026

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ είναι στο 1-1 στην έδρα του Βόλου, με τυο ματς να είναι στο δελυτερο ημίχρονο

Ο Ρότα
Βόλος – ΑΕΚ live για την 23η αγωνιστική της Super League
Ψάχνει τη νίκη η ομάδα του Νίκολιτς μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ
18:48 | 01.03.2026

Ο Ολυμπιακός νωρίτερα πέρασε από την έδρα του Πανσερραϊκού με 2-1

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το «μπλόκο» στις Σέρρες
Ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε τα 15 γκολ στη φετινή Super League και "καθάρισε" το ματς για τους Πειραιώτες
18:47 | 01.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης για την 23η αγωνιστική της Super League

18:47 | 01.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
73
71
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo