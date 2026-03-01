ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης live για την 23η αγωνιστική στη Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, λίγες ημέρες μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και έχοντας μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με τρεις αγώνες για τη Super League μέσα σε οκτώ ημέρες. Οι Αρκάδες βρίσκονται προτελευταίοι στη βαθμολογία και μπλεγμένοι για τα καλά στη μάχη της παραμονής.
Βόλος - ΑΕΚ 2-2 ΤΕΛΙΚΟ με buzzer beater του Ρέλβας
Μετά το γκολ που πέτυχε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη μεγάλη φάση, όμως διατηρεί τον έλεγχο και δίνει την εντύπωση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία των Αρκάδων
Σε θέση οφσάιντ ο Μακέντα
Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ματς. Δεν πιέζεται και ψάχνει το δεύτερο γκολ
Ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ζαφείρης έκανε το σουτ, με τον Χατσίδη να κάνει νέο σουτ και να στέλνει τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Σέντρα του Κένι από δεξιά, τακουνάκι του Γερεμέγιεφ, η μπάλα κατέληξε στον Μπιάνκο, αυτός σούταρε με τον Χατζηεμμανουήλ να αποκρούει και τον Χατσίδη στο ριμπάουντ να ευστοχεί σε κενή εστία
ο Καμαρά είχε μια άστοχη κεφαλιά
Μακρινό σουτ του Καλτσά, μπλόκαρε εύκολα ο Τσιφτσής
Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης στα 23 δευτερολεπτα από την έναρξη του αγώνα που ακυρώθηκε για ξεκάθαρο οφσάιντ στην αρχή της φάσης - Οι περισσότεροι παίκτες των γηπεοδύχων δεν ακολούθησαν τη φάση
Ο Αστέρας Τρίπολης άφησε λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4, τιμώντας τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Διαιτητής: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης (Ημαθίας), Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)
Τέταρτος: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Στο ματς του πρώτου γύρου ο ΠΑΟΚ είχε αφήσει δύο βαθμούς στην Τρίπολη καθώς αναδείχτηκε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Μίτροβιτς, Καλτσάς, Μακέντα
Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Γιοακίνι, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Τσίκο, Άλχο, Πομόνης, Μεντιέτα, Αλάγκμπε, Χαραλαμπόγλου, Κετού
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τσαχτσίδης, Γερεμέγεφ
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσεθ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Μπάλντε, Μύθου, Γιακουμάκης
Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έχοντας πολλές και σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί, επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Τέιλορ, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι τετράδα άμυνας, τους Ζαφείρη, Καμαρά στον άξονα και τους Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδη πίσω από τον πιο προωθημένο Γερεμέγεφ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης για την 23η αγωνιστική της Super League