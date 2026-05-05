Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Νέα επίπεδα ρεκόρ οι S&P 500 και Nasdaq

Η Wall Street έκλεισε με θετικό πρόσημο την Τρίτη (5.5.2026) , καθώς και οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν άνοδο, σε ένα κλίμα που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από ισχυρή εταιρική κερδοφορία και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο, με S&P 500 και Nasdaq να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά.

Πάτημα για το θετικό κλείσιμο της Wall Street έδωσαν οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που διαβεβαίωσε πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε ισχύ. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 356,35 μονάδες ή 0,73% στις 49.298,25 μονάδες, ενώ O Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, πρόσθεσε 258,32 μονάδες ή 1,03% και έκλεισε στις 25.326,13 μονάδες

O ευρύτερος S&P 500 ενδεικτικός της γενικής τάσης, ενισχύθηκε κατά 58,47 μονάδες ή 0,81% στις 7.259,22 μονάδες. Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones 19 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 11 με αρνητικό. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Caterpillar με άλμα 29,81 δολάρια ή 3,41% στα 904,59 δολάρια και ακολούθησαν Apple με κέρδη 2,66% στα 284,18 δολάρια και η Cisco Systems με άνοδο 1,80% στα 94,30 δολάρια.

Σημαντική θετική επίδραση είχε και η πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 4%, γεγονός που περιόρισε τις πληθωριστικές ανησυχίες και ενίσχυσε την επενδυτική διάθεση.

Συνολικά, η Wall Street παραμένει κοντά ή σε νέα ιστορικά υψηλά, με την τεχνολογία να οδηγεί την αγορά και τους επενδυτές να συνεχίζουν να ποντάρουν σε ισχυρή εταιρική κερδοφορία και ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνη