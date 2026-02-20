Χρόνιος πόνος: Η μέθοδος Mindfulness φέρνει μόνιμη βελτίωση σε λειτουργικότητα και διάθεση

Ο χρόνιος πόνος αποτελεί μια σύνθετη εμπειρία που δεν περιορίζεται στη σωματική δυσφορία, αλλά συχνά συνοδεύεται από άγχος, καταθλιπτική διάθεση, διαταραχές ύπνου και επίμονες αρνητικές σκέψεις.

Νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Contemporary Psychotherapy διερεύνησε τις μακροχρόνιες επιδράσεις του προγράμματος Mindfulness-Based Pain Management (MBPM) και κατέγραψε σημαντικές βελτιώσεις που διατηρήθηκαν έως και έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωσή του.

Η μελέτη παρακολούθησε 65 άτομα με μη ογκολογικό χρόνιο πόνο, μέσης ηλικίας 52 ετών, με τη μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων (90,8%) να είναι γυναίκες.

Πάνω από επτά στους δέκα συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη έως το follow-up των 12 μηνών, ενώ όλοι συνέχισαν κανονικά την ιατρική τους αγωγή.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 8 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μείωση στη συνολική βαθμολογία πόνου, η οποία από 10.69 πριν την παρέμβαση διαμορφώθηκε σε 9.04 αμέσως μετά.

Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην αποδοχή του πόνου (50.66 → 58.00), μείωση των επιπέδων άγχους (0.99 → 0.66), μείωση των καταστροφικών σκέψεων σχετικά με τον πόνο (23.12 → 17.80), καθώς και βελτίωση στη σωματική ποιότητα ζωής (28.45 → 32.06).

«Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις βελτιώσεις διατηρήθηκαν στους 6 και 12 μήνες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, καμία από τις βασικές μεταβλητές δεν εμφάνισε επιδείνωση έναν χρόνο μετά σε σύγκριση με τις αρχικές μετρήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε περαιτέρω πρόοδος.

Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε επίσης τον ρόλο της αποδοχής του πόνου ως καθοριστικού παράγοντα για την ποιότητα ζωής. Άτομα που εμφάνισαν μεγαλύτερη αποδοχή μετά το πρόγραμμα είχαν καλύτερη σωματική ποιότητα ζωής στους 12 μήνες, υποδεικνύοντας ότι η αλλαγή στη σχέση με τον πόνο μπορεί να επηρεάζει ουσιαστικά τη συνολική λειτουργικότητα» επισημαίνει η πιστοποιημένη δασκάλα, επόπτρια & εκπαιδεύτρια δασκάλων της Breathworks κ. Δέσποινα Γιαννούλη.

Το Mindfulness-Based Pain Management (MBPM) είναι ένα δομημένο πρόγραμμα οκτώ εβδομάδων που συνδυάζει πρακτικές ενσυνειδητότητας και καλλιέργειας συμπόνιας, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του πόνου και της ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν εβδομαδιαίες συνεδρίες και ενθαρρύνονται να εξασκούνται συστηματικά στο σπίτι.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα δεν αποτελεί «γρήγορη λύση», αλλά απαιτεί ενεργή συμμετοχή και συνέπεια στην πρακτική. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτή η επένδυση μπορεί να συνδεθεί με ουσιαστικές και διατηρήσιμες αλλαγές.

Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται τα τελευταία 5 χρόνια και στα ελληνικά από την κ. Γιαννούλη, έχει διάρκεια 8 εβδομάδες, αποτελείται από 8 εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών, και τα αποτελέσματά του έχουν ανακοινωθεί σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επόμενη ομάδα ξεκινά στις 24 Φεβρουαρίου 2026, στις 6 μ.μ.