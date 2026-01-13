Αθλητικά

15χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής του MMA δολοφονήθηκε μετά από καυγά στο Τατζικιστάν

Τον μαχαίρωσαν στο στήθος σε ίντερνετ καφέ
IMMAFed
IMMAFed

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 15 ετών έχασε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MMA, Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ, ο οποίος δολοφονήθηκε από συνομηλίκους του στο Τατζικιστάν.

Όπως έκανε γνωστό η Διεθνής Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών (IMMAF), ο 15χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής του MMA βρήκε τραγικό θάνατο σε ίντερνετ καφέ της πόλης Κουλόμπ στο Τατζικιστάν.

Συγκεκριμένα, ο Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ δολοφονήθηκε έπειτα από καυγά με συνομηλίκους του, ένας εκ των οποίων τον μαχαίρωσε στο στήθος.

Αλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν, με την Αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις. 

“Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον θάνατο του Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ.

Εκπροσωπώντας το Τατζικιστάν, ο Μουχαμαντάλι ήταν χρυσός ολυμπιονίκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων IMMAF 2024. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την Ομοσπονδία MMA του Τατζικιστάν.

Αναπαύσου εν ειρήνη”, ανέφερε η Διεθνής Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών (IMMAF) σε ανάρτησή της.

Αθλητικά
