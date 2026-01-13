15χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής του MMA δολοφονήθηκε μετά από καυγά στο Τατζικιστάν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 15 ετών έχασε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MMA, Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ, ο οποίος δολοφονήθηκε από συνομηλίκους του στο Τατζικιστάν.

Όπως έκανε γνωστό η Διεθνής Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών (IMMAF), ο 15χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής του MMA βρήκε τραγικό θάνατο σε ίντερνετ καφέ της πόλης Κουλόμπ στο Τατζικιστάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ δολοφονήθηκε έπειτα από καυγά με συνομηλίκους του, ένας εκ των οποίων τον μαχαίρωσε στο στήθος.

Αλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν, με την Αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις.

We are deeply saddened to learn of the passing of Muhammadali Saduloev.



Representing Tajikistan, Muhammadali was a gold medallist at the 2024 IMMAF Youth World Championships. Our thoughts are with his family, friends, and the Tajikistan MMA Federation.



Rest in peace pic.twitter.com/tJayFhfGau ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 12, 2026

“Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον θάνατο του Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ.

Εκπροσωπώντας το Τατζικιστάν, ο Μουχαμαντάλι ήταν χρυσός ολυμπιονίκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων IMMAF 2024. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την Ομοσπονδία MMA του Τατζικιστάν.

Αναπαύσου εν ειρήνη”, ανέφερε η Διεθνής Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών (IMMAF) σε ανάρτησή της.