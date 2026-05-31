Φώτης Ιωαννίδης: «Είχα ένα δύσκολο τραυματισμό, δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω»

Ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε κακή πρώτη σεζόν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αφού οι πολλοί τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να βρει ρυθμό και να δείξει την αξία του στην Πορτογαλία.

Παρότι ξεκίνησε δυναμικά και με γκολ την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στο δεύτερο μισό της σεζόν έμεινε ουσιαστικά στα πιτς και ο ίδιος έκανε ένα μικρό απολογισμό, κάνοντας λόγο για ένα δύσκολο τραυματισμό, που δεν του επέτρεψε να προσφέρει όσα ήθελε.

Ο Έλληνας επιθετικός έγραψε σε σχετική ανάρτηση τα εξής: «Η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και όλους τους οπαδούς για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα. Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό: την επόμενη σεζόν, θα επιστρέψω, έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς».