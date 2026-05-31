Εμανουέλ Μακρόν: «Πηγή υπερηφάνειας η Παρί Σεν Ζερμέν – Θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους συνελήφθησαν στα επεισόδια στο Παρίσι»

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε ξανά πρωταθλήτρια στο Παρίσι, αφού νίκησε την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποθέωσε την Παρί Σεν Ζερμέν για το δεύτερο σερί τίτλο στο Champions League, ενώ αναφέρθηκε και στα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στους δρόμους του Παρισιού, κατά τη διάρκεια του τελικού.

Οι δηλώσεις του Μακρόν

«Μας κρατήσατε στο κάθισμά μας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πέρυσι, ήταν απλό, τεράστιο. Βγήκατε και το πήρατε. Χθες, χάρη στην Παρί Σεν Ζερμέν, η Γαλλία πέτυχε σε δύο χρόνια αυτό που δεν είχε κάνει σε 70 χρόνια ποδοσφαίρου: δύο τίτλους. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε στην κορυφαία κατηγορία κατακτώντας δύο συνεχόμενους τίτλους. Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο. Είναι πηγή υπερηφάνειας για την Παρί Σεν Ζερμέν, για το Παρίσι, για όλη τη Γαλλία.

Όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μέχρι το τέλος. Κανείς δεν έχασε την ψυχραιμία του. Δεν τα παράτησες ποτέ και έδειξες ενότητα, δύναμη χαρακτήρα και ωριμότητα. Δεν έδειξες ποτέ κανένα σημάδι νευρικότητας. Αντέξατε, επιστρέψατε. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, τα νεύρα σας ήταν δυνατά. Αυτό είναι το σημάδι μιας πραγματικά σπουδαίας ομάδας. Η Παρί είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.»

MACRON : « LE PSG EST LA PLUS GRANDE ÉQUIPE D’EUROPE » pic.twitter.com/9mBO5jpms4 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 31, 2026

Για τα επεισόδια στο Παρίσι: «Το Παρίσι κέρδισε, δύο αστέρια. Είδαμε σκηνές βίας στο Παρίσι. Ευχαριστώ τον Υπουργό Εσωτερικών και όλες τις ομάδες που κινητοποιήθηκαν. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν μας αρέσει. Θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους συνελήφθησαν. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε άλλο αυτό, τελείωσε! Αρκετά. Τελείωσε».

Για τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί: «Ποτέ δεν εγκατέλειψες την Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι μεγάλη πηγή υπερηφάνειας που οδήγησες αυτόν τον σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν έχω ξεχάσει όλους τους ειδικούς του ποδοσφαίρου που έλεγαν ότι θα ήταν άσχημα τα πράγματα όταν έφτασε ο Λουίς Ενρίκε. Χθες είδαμε έναν προπονητή που ήταν ένας εξαιρετικός μαέστρος. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλη την κριτική. Δύο αστέρια.»

DIRECT. Les doubles champions d’Europe sont arrivés à l’Élysée. Les vainqueurs de la Ligue des champions sont reçus par Emmanuel Macron pour célébrer ce sacre historique du Paris Saint-Germain. #ToutEstPolitique #canal16 pic.twitter.com/0TIpxQ15O9 — franceinfo (@franceinfo) May 31, 2026

Για Μαρκίνιος και Ντεμπελέ: Δεν θα αναφέρω όλους τους παίκτες, αλλά ίσως θα ήθελα να τονίσω τον αρχηγό. Ο Μαρκίνιος βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν πολλοί του είπαν ότι έπρεπε να φύγει, έμεινε. Και τι αρχηγός. Ο Μαρκίνιος, ένας παίκτης δύο αστέρων. Και έχουμε μαζί μας και έναν κάτοχο της Χρυσής Μπάλας. Είμαστε τυχεροί, το πόδι του Ουσμάν δεν έτρεμε χθες».

Για την εθνική Γαλλίας: «Τώρα, περιμένω από τους “Μπλε” μας να βάλουν και τρίτο στη φανέλα μας».