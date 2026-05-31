Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν αρχηγός της εθνικής Σερβίας στη φιλική ήττα με 3-0 από το Πράσινο Ακρωτήρι

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγώνα της Σερβίας με το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της εθνικής του ομάδας με σκορ 3-0.

Σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ της Αμερικής, το Πράσινο Ακρωτήρι εκμεταλλεύτηκε τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ της εθνικής Σερβίας και έδειξε τα “δόντια” του κόντρα στην ομάδα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ξεκίνησε βασικός και με το περιβραχιόνιο την αναμέτρηση, αλλά έγινε αλλαγή στο 77′, με τη “βαριά” ήττα έστω και σε φιλικό παιχνίδι να προκαλεί αντιδράσεις στην πατρίδα του.