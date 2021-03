Ο Ρικ Πιτίνο έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο Αμερικανός τεχνικός, ο οποίος κάθισε τα προηγούμενα χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού έγραψε στο twitter:

«Ας γιορτάσουμε σήμερα την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση, ας σημειώσουμε λαμπερά ξεκινήματα και ας εμπνευστούμε από το κουράγιο και την αποφασιστικότητα των Ελλήνων».

Let today’s celebration of 200 years since the revolution, mark new glorious beginnings and be inspired by the courage and determination of the Greek people.