Μπενίτεθ για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Σε καλή μέρα μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον οποιονδήποτε»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του μπορεί να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε αντίπαλο.

Τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός το κυριακάτικο (10/5, 19:30) ντέρμπι με την ΑΕΚ ανέλυσε ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του στην Cosmote TV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων πως όταν ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή μέρα μπορεί να ανταγωνιστεί την οποιαδήποτε ομάδα.

Όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ

Μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα αντιμετωπίζετε την ίδια ομάδα, την ΑΕΚ. Είδαμε πώς εξελίχθηκε το προηγούμενο ντέρμπι με τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της αποβολής. Έχετε ζήσει φέτος και εκείνο το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια που συνοδεύτηκε από βαριά ήττα για την ομάδα σας. Πόσο κοντά πιστεύετε πως θα είναι η εικόνα από το ένα ή το άλλο παιχνίδι, στο ματς που έρχεται;

«Γνωρίζουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί θα αγωνιστούν για τον τίτλο, ενώ εμείς θέλουμε να δείξουμε το χαρακτήρα μας και τη νοοτροπία μας, το επίπεδο μας. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε στον καθένα, ότι μπορούμε ν’ ανταγωνιστούμε. Εάν είμαστε σε καλή ημέρα μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον οποιοδήποτε. Σε κάποια παιχνίδια, όχι σε κάθε παιχνίδι, θα πρέπει να αναλύσεις από τη μια το αποτέλεσμα και από την άλλη την αφοσίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νομίζω πως με δέκα ποδοσφαιριστές δείξαμε μεγάλη αφοσίωση και είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια θέση ν’ αγωνιστείς για 75’ – γιατί τόσο παίξαμε – με δέκα ποδοσφαιριστές και όχι μόνο δεν δέχεσαι γκολ, αλλά έχεις τις ευκαιρίες στο τέλος – συγκεκριμένα τρεις φάσεις – για να κερδίσεις το ματς. Οπότε είμαι πραγματικά ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών».

Έχετε αντιμετωπίσει σε τρία ντέρμπι φέτος την ΑΕΚ. Στα δύο χρησιμοποιήσατε 3-4-2-1, στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας παίξατε ουσιαστικά 4-3-3. Από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν, όταν ο αντίπαλος τοποθετείται στο αρχικό σχήμα με δύο επιθετικούς, επιλέγετε τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Δεν σας ζητάμε να αποκαλύψετε πώς θα παρατάξετε την ομάδα στο προσεχές ντέρμπι, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε αν αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις τοποθετήσεις και το πώς θα σκεφτείτε να παρουσιάσετε τον Παναθηναϊκό σ’ αυτή την αναμέτρηση.

«Νομίζω πως το είπα στην τελευταία συνέντευξη Τύπου. Όταν ήρθαμε εδώ η ομάδα έπαιζε με τέσσερις στην άμυνα. Προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε με αυτή την ιδέα γιατί προφανώς ήμασταν στον Οκτώβριο. Αργότερα αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν αρκετό για να μειώσουμε την απόσταση και να βρεθούμε πιο κοντά στις ομάδες που είναι στην κορυφή. Όταν παίξαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς αποκτήσαμε περισσότερο έλεγχο στην άμυνα και δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Αυτά είναι στατιστικά.

Τώρα έχουμε περισσότερα σουτ με τους τρεις στην άμυνα, έχουμε κερδίσει περισσότερους βαθμούς και έχουμε δεχθεί λιγότερα γκολ, ενώ παράλληλα σκοράρουμε περισσότερο. Οπότε έχουμε βελτιωθεί περίπου 20% στην απόδοση μας, έχοντας άμυνα των τριών. Αυτό σημαίνει πως είναι μια επιλογή. Για εμένα είναι ένα συν, αν μπορούμε να παίξουμε με τρεις ή με τέσσερις στην άμυνα. Το βασικό είναι να μπορούμε να παίξουμε καλά, να μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για να κερδίζουμε τους αγώνες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.

Δουλεύουμε πάνω σ’ αυτό τώρα, όχι μόνο για τα παιχνίδια που ακολουθούν, αλλά σκεπτόμενοι το μέλλον. Να καταφέρουμε να έχουμε διαφορετικούς τρόπους για να αγωνιζόμαστε, όσον αφορά το σύστημα, αλλά με την ιδέα να κρατήσουμε τη μπάλα, να δημιουργούμε ευκαιρίες και να είμαστε επιθετικοί. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε, γιατί γνωρίζουμε πως την επόμενη σεζόν θα έχουμε περισσότερο έλεγχο, θα έχουμε μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας και θα ξεκινήσουμε τη χρονιά πιο δυνατά από αυτή τη σεζόν, όπου ήρθαμε στη μέση της».

Η AEK είναι μια ομάδα που συνήθως παίζει με τέσσερις χαφ. Πολλές φορές σε σχηματισμό «διαμαντιού» θα λέγαμε, οπότε η μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Θεωρείτε πως αυτό θα είναι το «κλειδί» του ντέρμπι; Το ποιος θα καταφέρει να ελέγξει αυτό τον χώρο της μεσαίας γραμμής;

«Ναι, συμφωνώ πως δεν έχουν ξεκάθαρους εξτρέμ, μιας ο ένας ακραίος μέσος αγωνίζεται εσωτερικά, οι κεντρικοί μέσοι τοποθετούνται πιο ψηλά και γενικά έχουν περισσότερους ποδοσφαιριστές στον άξονα, τοποθετώντας τους full back πολύ ψηλά στο γήπεδο. Αυτός είναι ο τρόπος που παίζουν και τα πάνε καλά.

Το ξέρουμε αυτό και θεωρώ πως τις προάλλες με πολλή πειθαρχία, οργάνωση και προσπάθεια αποκτήσαμε κάποιον έλεγχο του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, είχαν κάποιες ευκαιρίες όπως κι εμείς είχαμε κάποιες φάσεις. Οπότε ελπίζω πως αν αγωνιστούμε 11 εναντίον 11 για 90’, να μπορούμε να βρούμε τις λύσεις και να αποτελέσουμε απειλή γι’ αυτούς».