Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού Μάρκους Φόστερ

Αναμένεται να γίνει η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Δικεφάλου του Βορρά για τη νέα σεζόν
Ο Μάρκους Φόστερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο ΠΑΟΚ προχωράει με αμείωτους ρυθμούς τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί εξαιρετικά δυνατός στο Eurocup.

Με τον Τέλη Μυστακίδη στο τιμόνι του, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, “χτυπώντας” παίκτες από το πάνω ράφι. Σύμφωνα, με το basketnews, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μάρκους Φόστερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν μέλος της Χάποελ Τελ Αβίβ που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Eurocup.

Φέτος, αγωνίζεται στην Ιαπωνία με τη φανέλα της Αλβάρκ Τόκιο, όπου μέτρησε 15,8 πόντους, 3,2 ασίστ και 3 ριμπάουντ μέσο όρο.

Στο παρελθόν έχει παίξει και στις Τουρκ Τέλεκομ και Ρίτας.

