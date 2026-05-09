ΑEK – Ρίτας: Η ώρα και το κανάλι του τελικού του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (9/5/2026) τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League.

ΑΕΚ και Ρίτας έκαναν τη δική τους υπέρβαση στα ημιτελικά του Final Four κόντρα σε Μάλαγα και Τενερίφη, αντίστοιχα, αφήνοντας εκτός τελικού τις δύο ισχυρές ισπανικές ομάδες μέσα στη Βαρκελώνη.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να ολοκληρώσει τη φετινή επική ευρωπαϊκή χρονιά του, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Ο τελικός ΑΕΚ – Ρίτας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote 4.