56χρονος και 52χρονος χτύπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη γιατί τους ενοχλούσε το τύμπανο

Εικόνες ντροπής σε αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
EUROKINISSI
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος, 13 ετών, το απόγευμα της Κυριακής (21/12/2025) σε αγώνα βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, δύο άνδρες ηλικίας 52 και 56 ετών ενοχλήθηκαν από το τύμπανο που χτυπούσε ο 13χρονος στις κερκίδες κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και του επιτέθηκαν.

Οι αστυνομικοί του τμήματος πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας συνέλαβαν τον 52χρονο, ενώ λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών και ο 56χρονος για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

Αμφότεροι θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

